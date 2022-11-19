Türkiye Çekya maçı milli maç programı: Milli takım maçı ne zaman? Türkiye milli maçı hangi kanalda? Cüneyt Çakır jübile yapacak

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI CANLI :A Milli Futbol Takımı, bugün Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Türkiye Milli maç: Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 elemeleri hazırlık maçı Türkiye - Çekya maçı Türkiye- Çekya bu akşam 19 Kasım Cumartesi günü saat) 20.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. oynanacak. Müsabaka Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİLERDEN 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Türkiye ile Çekya en son Euro 2016'da karşılaştı. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarında 5 kez Çekya galip gelirken, 4 kez Türkiye sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Türkiye-Çekya hazırlık maçının ilk 5 dakikasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ve Çakır'ın aktif hakemlik kariyerini sonlandıracağı açıklandı.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN JÜBİLE

UEFA'nın hakemleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda aktif kariyerini sonlandıran Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi Finali'nde

Gaziantep'te oynanacak Çekya maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, jübilesini yapacak. Karşılaşmanın başlama düdüğünü çalacak olan Cüneyt Çakır, 5'inci dakika itibarıyla maçı durduracak ve jübilesini tamamlayacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saha kenarında Cüneyt Çakır'a plaket takdim edecek.

MUHETMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Navratil, Chytil.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha/hücum: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Ermenistan Türkiye - 25 Mart 2023 | 20.00 UEFA Euro Elemeleri

Türkiye Hırvatistan - 28 Mart 2023 | 21.45 UEFA Euro Elemeleri

Letonya Türkiye - 16 Mayıs 2023 | 21.45 UEFA Euro Elemeleri

Türkiye Galler 19 Mayıs 2023 | 21.45 UEFA Euro Elemeleri

Milli maç programı

Cüneyt Çakır Dünya Kupası

DUVAR - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda görev almayacağı bildirildi. 2022 Katar Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler FIFA tarafından resmen açıklandı. Sezon başında Katar'daki turnuvada görev alması beklenen Cüneyt Çakır, FIFA tarafından listeye dahil edilmedi.

Cüneyt Çakır'a ne oldu?

Cüneyt Çakır, A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı hazırlık sınavında jübile yapacak. İlk 5 dakika düdük çalacak 45 yaşındaki isim, sonrasında yönetimi William Collum’a devredecek. Çakır, milli müsabakayla kariyerini noktalayan ilk hakem olacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı özel maçta jübilesini yapacak. 5 dakika görev aldıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak 45 yaşındaki isim, milli müsabakayla kariyerini noktalayan ilk hakem olacak. Heyecanlı olduğunu belirten Çakır'dan satır başları şöyle:

"Her mesleğin bir bitişi var, hüzünlüyüm son kez sahaya çıkacağım. Ancak benden sonraki arkadaşlara elimden gelen desteği sonuna kadar vereceğim. Tek hedefimiz Türk futbolunu ileriye götürmek. Bizim ligimiz çok önemli bir lig. Diğer liglerle aramızda büyük fark yok. Çok büyük hayaller kurmalısınız fakat bunu yaparken çok çalışmalısınız. Tüm hedeflerini gerçekleştirmiş bir hakem olarak mesleğime veda edeceğim. En büyük hedefim Dünya Kupası'nda görev yapmaktı, bunu da gerçekleştirdiğim için mutluyum. TFF başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin inanılmaz bir vizyonu var. Sabredilirse sadece hakemler değil, Türk futbolu çok büyük gelişim kazanacak. Yabancı VAR hakemi konusunda TFF fikrimi sorarsa tabii ki tecrübelerimi aktarmak isterim."

KARİYERİNDEN KESİTLER...

- 2014'te 40 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk Türk hakem oldu. Yarı finali yöneten ilk Türk olarak kayıtlara geçti.

- EURO 2016'da üç, EURO 2012'de iki maçta ve yarı finalde görev aldı. Ayrıca finalin 4. hakemi olarak sahadaydı.

- 2016 Rio Olimpiyatları çeyrek finalinde 44 sene sonra organizasyona giden ilk Türk hakemi oldu.

- 2018 Dünya Kupası'nda gruplarda iki maçın yanı sıra yarı final yönetti.

- Şampiyonlar Ligi'nde 6 yarı final, 1 de final karşılaşmasında görev aldı.

- Avrupa Ligi'nde 2 yarı final yönetti.

Cüneyt Çakır hangi yıl Şampiyonlar Ligi Finali yönetmiştir?



Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.