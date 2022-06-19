Türkiye-Çekya final maçı ne zaman? A Milli Erkek Voleybol Takımı-Çekya maçı hangi kanalda?
Hırvatistan’ı 3-1 yenerek CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımımız şampiyonluk için Çekya ile kozlarını paylaşacak. 12 dev adam, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükselmişti. Peki Türkiye-Çekya final maçı ne zaman? A Milli Erkek Voleybol Takımı-Çekya maçı hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de Türkiye, ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk seti 27-25 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Türkiye, final maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini hedefliyor.
Türkiye Çekya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Çekya final maçı 19 Haziran saat 21.30'da oynanacak. Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Çekya finali saat 21:30'da başlayacak. Efeler'in şampiyonluk maçı TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.