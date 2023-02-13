Türkiye can Belçika mülteci akını derdinde! Yazıklar olsun size... Dünya yankılanıyor

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından canlarını bir bir kurtarmaya devam ederken Belçika, mülteci akını derdine düştü. Başbakan Alexander De Croo, Avrupa'ya çağrıda bulunarak, organize olmaları gerektiğini, depremzedelere bölgede barınma sağlayarak Türkiye'de kalmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye canıyla uğraşırken Belçika'yı mülteci akını korkusu sardı. TGRT'ye göre; Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ağırlanması için hızlı bir organizasyon yapılmasını söyleyerek Avrupa'ya çağrıda bulundu. Sürecin yeniden inşa sürecine bağlı belirleneceğini belirten Başbakan Croo, Suriye'de 5,5 milyon insanın evsiz kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu durum 5,5 milyon insanın artık evinin olmadığı bir bölgeyle ilgili. Avrupa Birliği ve uluslararası toplum olarak, sahada kabulü mümkün olan en kısa sürede nasıl organize edebileceğimize bakmalıyız. Mültecilerin büyük çoğunluğu bölgede kalmayı tercih ediyor. Bu konuda Türkiye’yle iyi anlaşmalar yapmalıyız.''

De Croo, Türkiye’de depremden etkilenen 10 ilin çok sayıda Suriyeli sığınmacıyı da ağırladığını belirterek, “Bölge halihazırda aşırı yüklenmiş durumda ancak Avrupa Birliği de öyle” dedi. De Croo, Suriyelilerin ne olacağı sorulduğunda da "buna bakmaları gerektiğini" ifade etti.

De Croo, "Bizim kendi sığınmacı kabul sistemimiz Ukraynalılar ve düzenli mülteciler nedeniyle aşırı kalabalık. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı. Sistemimiz daha önce çatladı. Kırılmasını önlemeliyiz" dedi.

İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, Göçmenlik Departmanı'ndan Türkiye'den gelen akrabalarını geçici olarak misafir etmek isteyenler için prosedürü hızlandırmasını istedi. Belçika Başbakanı De Croo, halihazırda Belçika’da bulunan ancak evini kaybettiği için geri dönemeyecekler ve Belçika'da oturma izni olup ailelerini buraya getirmek isteyenlerin bu plana dahil olduğunu kaydetti.