Misafir öğrenciler diplomalarını aldı

27 Temmuz’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenen törenle mezun oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden onur derecesiyle mezun olan Faslı Boutaina Ziraou, YTB’nin Türkiye Bursları kapsamında eğitim almanın uluslararası öğrencilere birçok fırsat sunduğunu söyledi.

Türkiye’nin “ikinci vatanı” olduğunu ifade eden Ziraou, Türkiye’de edindiği deneyimleri ülkesine döndüğünde de hayatına yansıtmayı umduğunu dile getirdi. Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun İranlı Mahya Roohnavaz Gharahlar, aldığı eğitimden çok memnun olduğunu anlatarak, misafirperverlikleri için başta YTB olmak üzere tüm Türk halkına teşekkür etti. Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Kimya Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Endonezyalı Naufa Hanif de Türkiye’de eğitim görmenin ve mezun olmanın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyerek, YTB bursu sayesinde birçok farklı ülkeden insanla tanışarak çeşitli kültürler hakkında yeni bilgiler edindiğini söyledi.

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