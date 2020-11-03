Türkiye Boks Federasyonu: "Yıldız ve Gençler Avrupa Boks Şampiyonaları'na katılmayı düşünmüyoruz"

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yıldız ve Gençler Avrupa Boks Şampiyonaları'na sporcu göndermeyi düşünmediklerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, dünyada birçok spor faaliyetinin Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği hatırlatıldı.

Şu an Avrupa'da vaka sayısının arttığına işaret edilerek, "İngiltere ve Fransa gibi ülkeler sokağa çıkma yasağına varan tedbirler almakta. Bazı ülkeler yurt dışı çıkış yasağı uygulamakta. Bilindiği üzere boks sporu temasa dayalı bir mücadele sporudur. Kovid-19 salgınında mesafe, en önemli kurallardan biridir. Dolayısıyla boks maalesef daha riskli bir branş konumunda. Hal böyleyken yapılacak olan Yıldız ve Gençler Avrupa Boks Şampiyonaları'na sporcu ve antrenörlerimizi göndermek, onların ve ailelerinin sağlığı açısından büyük risk taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, "Yapılan görüşmelerde birçok ülke Avrupa şampiyonalarına katılmama düşüncesindedir. Bilindiği üzere 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası da pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özetle Türkiye Boks Federasyonu olarak sporcu, antrenör ve ailelerinin sağlığını düşünerek, yapılacak Yıldız ve Gençler Avrupa Boks Şampiyonaları'na katılmayı düşünmüyoruz. Temennimiz tüm dünyada pandeminin bir an önce sona ermesi, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimizin kaldığı yerden devam etmesidir." ifadelerine yer verildi.