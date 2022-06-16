Türkiye bir leş kargasından kurtuldu ABD bir sülük kazandı!

YENİ AKİT ANKARA

Dezenformasyonla mücadele amacıyla TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi”nin ardından lağım çukuru İnci Sözlük’ün kurucusu olan Serkan İnci sosyal medya hesabı üzerinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İnci paylaşımında, “Türkiye’de ticari olarak da hiçbir ilişkim ve bağım kalmamıştır. İnternet, yazılım, kripto vs. sektörlerinden tamamen çekildim. Markalar ve şirketler bensiz elbette yoluna en iyi şekilde devam edecekler. Ben bir süre sadece ABD’deki işlerime odaklanmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.