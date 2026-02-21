Türkiye bir dönem bunlarla terörle mücadele ediyordu! Türker Ertürk’ün rezil kepaze olduğu anlar

Emekli Amiral Türker Ertürk'ün, Türk savunma sanayisinin gururu Bayraktar TB3 SİHA'sı hakkında yaptığı eleştiriler, son NATO tatbikatıyla bir kez daha boşa çıktı. Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'nda TCG Anadolu gemisinden kalkış yaparak deniz hedeflerini MAM-L mühimmatıyla tam isabetle vuran TB3, tarih yazdı. Bu başarı, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide geldiği noktayı gözler önüne sererken, NATO müttefiklerini de hayran bıraktı ve savunma alanında yeni bir çığır açtı.

Ertürk, daha önce TCG Anadolu gemisine yönelik ağır ithamlarda bulunmuş, ardından TB3'ün gemiden iniş-kalkış yapamayacağını iddia ederek kamuoyunda algı operasyonları yürütmüştü. Bu iddialar, SİHA'nın başarılı testleriyle çürütülünce, bu kez "silah yüküyle vuramaz" diyerek eleştirilerini sürdürmüştü. CHP bağlantılı emekli amiralin bu tutumu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki teknolojik atılımlarını küçümseme çabası olarak yorumlanıyor ve geçmişte benzer zihniyetlerin ülkeyi nasıl zor durumda bıraktığını hatırlatıyor.

Son başarıyla birlikte Ertürk'ün sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

“Bakıyorum, gördüm tecrübeyi, silah yükü de yok” diyen Ertürk'ün yüz ifadesi, TB3'ün NATO'da sergilediği performans karşısında kepaze bir duruma düştüğünü gözler önüne serdi.

Bu olay, "yapılamaz" denilen her şeyin azimle gerçekleştirildiğini kanıtlarken, muhalif kesimlerin milli projelere yönelik karalama kampanyalarının boşa çıktığını bir kez daha teyit etti.