Nestle ve Danone bebek mamalarından 'zehir' çıktı!

Kasım 2025’te başlayan ve 60’tan fazla ülkeyi etkileyen bebek maması krizi, Nestlé ve Danone gibi boykot markaların yüzlerce ürünü geri çağırmasına yol açtı.

Dünya, tehlikeli maddelerle kontamine olduğu ve bebekler ile yeni doğanlarda komplikasyonlara yol açtığından şüphelenilen ürünlerin geri çağrılması sonrası, bebek maması pazarında büyük bir kriz yaşıyor.

Geçen kasım ayından bu yana 60’tan fazla ülke, dünyanın ''önde gelen şirketlerinin'' ürettiği bazı süt ürünlerinde çocukları etkileyen toksik maddeler bulunduğuna ilişkin raporların ortaya çıkmasıyla sağlık alarmı durumuna geçti. Bu durum, yüzlerce ürünün farklı ülkelerden geri çekilmesine ve adli soruşturmaların başlatılmasına yol açtı.

“Nestlé” ve krizin başlangıcı

Kriz, Kasım 2025’te Nestlé’nin Hollanda’da üretilen bazı ürünlerinde, Bacillus cereus bakterisinden kaynaklanan “sereulid” maddesinin tespit edilmesiyle başladı.

Önleyici tedbir olarak şirket, üretim hattını sökerek ekipmanları incelemeye ve analiz etmeye başladı. Ayrıca Hollanda’da yeni ekipmanların kurulmasından bu yana üretilen tüm ürünleri geri çağırdı.

Şirket, etkilenen ülkelerle koordinasyon içinde 16 Avrupa ülkesinden 25 parti ürünü piyasadan çekti.

Soruşturmalar devam ederken, kontaminasyonun çeşitli fabrikalarda bebek maması üretiminde kullanılan bir yağ karışımından kaynaklandığı tespit edildi. Resmî Nestlé açıklamasına göre, bu yağın Çinli bir şirketten tedarik edilen araşidonik asit içerdiği belirlendi.

Bu keşif, SMA, Beba, Nan, Guigoz, Nidal ve Alfamino gibi Nestlé ürünlerinin yanı sıra; Danone’un Aptamil ve Cow & Gate markaları ile Lactalis ve Babybio gibi diğer firmaların ürünlerinin de geniş çapta geri çağrılmasına yol açtı.

Yalnızca Nestlé’ye ait 10 fabrikadan 800’den fazla ürün geri çekildi. Bu, şirket tarihindeki en büyük geri çağırma operasyonu olarak kayda geçti.

Sereulid zehirlenmesinin belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı yer alıyor. Bu semptomlar ürünün tüketilmesinden 30 dakika ila 6 saat sonra ortaya çıkabiliyor.

Bu kontaminasyon özellikle 6 ayın altındaki bebeklerde sıvı kaybı ve elektrolit dengesizliğine yol açabiliyor.

Avrupa ülkeleri, bebeklerde ishal vakaları bildirdi. Birleşik Krallık’ta 36 şüpheli klinik vaka kaydedildi. Fransa’da ise bu ürünlerle bağlantılı olabileceği düşünülen üç olası ölüm vakası soruşturuluyor; ancak 19 Şubat 2026 tarihli EFSA ve ECDC ortak değerlendirmesine göre henüz doğrudan bir bağlantı kanıtlanmadı.

Nestlé, ebeveynlere ilgili ürünleri satın almamaları, herhangi bir belirti görülmesi halinde sağlık otoritelerine başvurmaları ve ürünleri iade ederek ücret iadesi almaları yönünde çağrıda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri

Kasım 2025’te ABD merkezli ByHeart şirketi, A tipi Clostridium botulinum bakterisiyle (bebek botulizmine neden olan) kontaminasyon nedeniyle tüm ürünlerini geri çağırdı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ByHeart’ın kontamine bebek mamaları nedeniyle farklı eyaletlerde görülen bağırsak zehirlenmesi vakaları üzerine soruşturma başlattı. Bunun üzerine şirket ürünlerini küresel ölçekte geri çekti.

ABD’nin 19 eyaletinde 61 bebek zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Semptomlar arasında kabızlık, beslenme zayıflığı, baş kontrolü kaybı ve solunum güçlüğü yer aldı.

Fransız Danone

Aynı bağlamda basın raporları, Fransız şirket Danone’un da bazı pazarlarda bebek maması partilerini geri çektiğini bildirdi.

Şirket, Almanya’da üç parti Aptamil ürününü geri çağırdı. Bu adım, Nestlé ile başlayan toksin kontaminasyonu sürecini kontrol altına alma çabası kapsamında atıldı.

Fransa, Ocak ayında bebek mamalarında izin verilen maksimum sereulid seviyesini düşürdüğünü açıkladı. Bu karar, büyük şirketlerin ürünlerini geri çekmesinin ardından koruyucu önlemleri güçlendirme amacı taşıyor.

Ekonomik etkiler

Geri çağırmalar, bebeklerin beslenmesinde hayati öneme sahip bu ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişesini artırdı.

Bunu önlemek için Nestlé, üretimi artırmak amacıyla fabrikalarını 24 saat esasına göre çalıştırmaya başladı. Bebek maması, İsviçreli şirketin gelirlerinin yaklaşık yüzde 5’ini oluşturuyor.

Fransız Danone’da ise bebek maması satışları şirket gelirlerinin yüzde 21’ini oluşturuyor. Şirket hisseleri yıl başından bu yana yüzde 5,5 değer kaybetti.

Yatırımcılar, Danone’dan geri çağırma sürecinin finansal etkileri hakkında net bilgi talep ediyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Perşembe günü Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile yaptığı ortak değerlendirmede, Avrupa Birliği genelinde uygulanan kapsamlı önlemler sayesinde kontamine ürünlere maruz kalma olasılığının azaldığını açıkladı.

13 Şubat itibarıyla Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, İspanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere 7 Avrupa ülkesi, etkilenen sütü tükettikten sonra gastrointestinal semptomlar gösteren bebek vakaları bildirdi.