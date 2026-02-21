Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş!

Çorba: Yağlı, kremalı, soslu değil de mercimek, yoğurt, tarhana gibi çorbalar gün boyu aç kalıp, büzüşen mideyi rahatlatır. İçindeki vitamin ve minerallerle bağırsak sağlığını destekler. Gribe, soğuk havaya karşı etkilidir, vücudun ısısını arttırır. Tek çeşit ana yemek vurgusu: Kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı olarak pişirmeye dikkat edin. Etli bir yemek ama bence ana yemekte et-sebze karışık veya sadece zeytinyağlı bir çeşit tercih edilmesi çok daha faydalı olur. Pide uyarısı: Ana yemeğin yanına; 1 dilim pide ya da 1 dilim ekmek veyahut 4-5 kaşık pilav ya da makarna gibi bir karbonhidrat kaynağı olabilir. Her gün pide yenmez. Haftada en fazla 2 olmalı. Ana yemeğin yanına hem pilav hem makarna hem dolma hem sarma hem ekmek hem börek hem pide... İşte bu en sık yapılan hatalardan!"