  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş! Rus isim duyurdu: Jhon Duran hakkında flaş yorum: Fenerbahçe ondan kurtuldu İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti... İşte 3. dünya savaşında en güvenilir 10 ülke! İçlerinden biri ülke değil! Teravih için 5 kilometre yol yürüyorlar! Sebebi inanılmaz...
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş!
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş!

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, Ramazan'da sağlıklı beslenme için 5 çeşit formülü uygulanmanız yeterli dedi! Tavsiyeler verdi.

#1
Foto - Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş!

Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutan vatandaşların nasıl sağlıklı beslenebileceklerine dair soru işaretleri oluştu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, yaptığı değerlendirmede "5 çeşit" formülü uygulasanız bile yeter" dedi.

#2
Foto - Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş!

"Salata: Mevsimine göre hazırlanmış, bol yeşillik ve sağlıklı yağdan (ceviz, kabak çekirdeği, zeytin yağı vs.) oluşan bir salata, oruç açlığı ile kaybettiğiniz lif/prebiyotik ihtiyacını yerine koyar, bağırsakları besler, tokluk hissi verir.

#3
Foto - Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş!

Yoğurt: Sadece kalsiyum kaynağı değil, içerdiği protein ve yararlı bakteriler ile sofraların baş tacı olmalı yoğurt. Çünkü, tansiyon ve kolesterolü düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kas ve kemik kaybını önler, yağ yakmaya destek olur.

#4
Foto - Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş!

Çorba: Yağlı, kremalı, soslu değil de mercimek, yoğurt, tarhana gibi çorbalar gün boyu aç kalıp, büzüşen mideyi rahatlatır. İçindeki vitamin ve minerallerle bağırsak sağlığını destekler. Gribe, soğuk havaya karşı etkilidir, vücudun ısısını arttırır. Tek çeşit ana yemek vurgusu: Kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı olarak pişirmeye dikkat edin. Etli bir yemek ama bence ana yemekte et-sebze karışık veya sadece zeytinyağlı bir çeşit tercih edilmesi çok daha faydalı olur. Pide uyarısı: Ana yemeğin yanına; 1 dilim pide ya da 1 dilim ekmek veyahut 4-5 kaşık pilav ya da makarna gibi bir karbonhidrat kaynağı olabilir. Her gün pide yenmez. Haftada en fazla 2 olmalı. Ana yemeğin yanına hem pilav hem makarna hem dolma hem sarma hem ekmek hem börek hem pide... İşte bu en sık yapılan hatalardan!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor
Gündem

Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor

Dış mihrakların ve içerideki uzantılarının tüm engelleme çabalarına, kirli algı operasyonlarına rağmen Türkiye’nin vizyon projesi Kanal İsta..
Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde
Gündem

Bunu Etiyopyalılar bile beklemiyordu... Erdoğan'ın öyle bir iyiliği dokundu ki! Tüm dünyanın dilinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Addis Ababa ziyareti sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Başkentin düzenli şehir yapısı ve ..
Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama
Gündem

Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama

Tunceli Valiliği, Toratlı köyündeki toprak hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Söz konusu alan, 1959 yılından bu yana heyela..
İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!
Gündem

İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!

Aksa Tufanı sonrası Yahudi barbarlığına destek vererek İsrail ordusunda görev alan siyonist namussuz Türk vatandaşlarının kimlikleri açıklan..
Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin
Gündem

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü yakalandı
Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi, ardından adliyeden ayrıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23