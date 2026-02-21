Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş!
İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, Ramazan'da sağlıklı beslenme için 5 çeşit formülü uygulanmanız yeterli dedi! Tavsiyeler verdi.
İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, Ramazan'da sağlıklı beslenme için 5 çeşit formülü uygulanmanız yeterli dedi! Tavsiyeler verdi.
Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutan vatandaşların nasıl sağlıklı beslenebileceklerine dair soru işaretleri oluştu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, yaptığı değerlendirmede "5 çeşit" formülü uygulasanız bile yeter" dedi.
"Salata: Mevsimine göre hazırlanmış, bol yeşillik ve sağlıklı yağdan (ceviz, kabak çekirdeği, zeytin yağı vs.) oluşan bir salata, oruç açlığı ile kaybettiğiniz lif/prebiyotik ihtiyacını yerine koyar, bağırsakları besler, tokluk hissi verir.
Yoğurt: Sadece kalsiyum kaynağı değil, içerdiği protein ve yararlı bakteriler ile sofraların baş tacı olmalı yoğurt. Çünkü, tansiyon ve kolesterolü düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kas ve kemik kaybını önler, yağ yakmaya destek olur.
Çorba: Yağlı, kremalı, soslu değil de mercimek, yoğurt, tarhana gibi çorbalar gün boyu aç kalıp, büzüşen mideyi rahatlatır. İçindeki vitamin ve minerallerle bağırsak sağlığını destekler. Gribe, soğuk havaya karşı etkilidir, vücudun ısısını arttırır. Tek çeşit ana yemek vurgusu: Kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı olarak pişirmeye dikkat edin. Etli bir yemek ama bence ana yemekte et-sebze karışık veya sadece zeytinyağlı bir çeşit tercih edilmesi çok daha faydalı olur. Pide uyarısı: Ana yemeğin yanına; 1 dilim pide ya da 1 dilim ekmek veyahut 4-5 kaşık pilav ya da makarna gibi bir karbonhidrat kaynağı olabilir. Her gün pide yenmez. Haftada en fazla 2 olmalı. Ana yemeğin yanına hem pilav hem makarna hem dolma hem sarma hem ekmek hem börek hem pide... İşte bu en sık yapılan hatalardan!"
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23