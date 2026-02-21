FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!

Himmet paraları kraliyet sofralarında: FETÖ’cü Selman Türk’ün büyük vurgunu

Vatan haini FETÖ’cülerin gurbetteki "ganimet" kavgası, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Manisa'nın siyasetçilerine sızan Mustafa Türk'ün oğlu Selman Türk, İngiltere’de tam bir şebeke kurmuş durumda. İzmirli eski vekil ve FETÖ tutuklusu İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’i, "Paranı Türk yargısından kaçıralım" diyerek 40 milyon sterlin dolandırdı. Örgüt içinde "üst düzey" sayılan bu isimlerin, birbirlerini dolandıracak kadar alçaldığı bu tablo, ihanet şebekesinin ahlaki çöküşünü belgeliyor.

Milyarder sapık Epstein ve Prens Andrew bağlantısı

Olayın rengi, bu paraların nereye gittiğiyle daha da kararıyor. İngiliz gazeteleri The Guardian ve Daily Telegraph’ın manşetlerine taşınan skandala göre; FETÖ kaçkını Selman Türk, bu kirli paraları dünyaca ünlü milyarder sapık Jeffrey Epstein ile yakınlığı bilinen Prens Andrew’a aktardı.

Rüşvetle Pasaport: Nebahat İşbilen’in İngiliz pasaportu alabilmek için Prens Andrew’a 750 bin sterlin rüşvet verdiği mahkeme kayıtlarına girdi.

Nebahat İşbilen’in İngiliz pasaportu alabilmek için Prens Andrew’a rüşvet verdiği mahkeme kayıtlarına girdi. Pensilvanya’nın Onayı: İşbilen’in dolandırıldığını anlayınca Pensilvanya’ya gidip elebaşı Gülen’e şikayette bulunduğu, ancak teröristbaşının bu büyük vurguna sessiz kalarak yol verdiği ortaya çıktı.

Aynı fütursuzluk İBB koridorlarında: "Kafa koparanlar" iş başında!

Mahmut Övür, Batı’daki bu çürümüşlüğün ve FETÖ yöntemlerinin bugün İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ekseninde, Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu şaibeli ağda da sürdüğünü çarpıcı örneklerle anlattı. İBB iddianamesine giren ve kan donduran o diyaloglar, halkın parasının nasıl yağmalandığını gösteriyor:

"20 Milyon Dolar Uygun mu?": "Kafa Koparan" lakaplı Fatih Keleş ile "VIP Yakup" arasındaki rüşvet pazarlığında, Boğaziçi’ndeki bir iş adamından istenen 20 milyon dolarlık rakamın havada uçuşması, CHP’li belediyeciliğin geldiği son noktadır. Bu şahısların, kamu gücünü kullanarak iş dünyasına nasıl çöktükleri ve jet uçaklarında uyuşturucu partilerine varan rezillikleri artık gizlenemez hale gelmiştir.

"Temiz eller" operasyonu için düğmeye basıldı

FETÖ’nün devlete sızarken kullandığı o pervasız yöntemlerin, bugün yerel yönetimler üzerinden hortlatılmasına karşı devlet teyakkuzda. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve ekibinin İstanbul’da başlattığı operasyonların, sadece bir başlangıç olması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye’nin yolsuzluk sıralamasındaki yerini kirleten bu "rant ve ihanet" ittifakının kökü kazınana kadar operasyonların derinleşmesi bekleniyor.

Skandalın Anatomisi