Spor
8
Yeniakit Publisher
İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...

Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira, Nottingham'ın başında Galatasaray'ın süper yıldızı için takibi yoğunlaştırdı.

#1
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...

Nottingham Forest, İstanbul temaslarında sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi için Galatasaray yönetimiyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar kararını sezon sonunda verecek.

#2
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...

Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşan Nottingham Forest, transferde de adımlar attı.

#3
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...

Premier Lig ekibi, daha önce de gündemine aldığı Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için yeniden harekete geçti.

#4
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...

Nottingham Forest'ın Fenerbahçe karşılaşması için İstanbul'a gelen yetkilileri, Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusunda Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldi.

#5
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...

Takvim'in haberine göre, İngiliz kulübü ile Galatasaray arasında yapılan temaslarda olası transferin şartları detaylı şekilde ele alındı.

#6
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...

Sarı-kırmızılı yönetimin, 2000 doğumlu milli oyuncuyla ilgili nihai kararını sezon sonunda vereceğini İngiliz tarafına bildirdiği ifade edildi.

#7
Foto - İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...

Galatasaray cephesi, Süper Lig ve Avrupa arenasında kritik bir süreçten geçilirken transfer iddialarının takımın odağını bozmasını istemiyor. Galatasaray cephesi, Barış'ı sezon başında Suudi Arabistan'ın Neom kulübüne satmamıştı.

