İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...
Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira, Nottingham'ın başında Galatasaray'ın süper yıldızı için takibi yoğunlaştırdı.
Nottingham Forest, İstanbul temaslarında sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi için Galatasaray yönetimiyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar kararını sezon sonunda verecek.
Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşan Nottingham Forest, transferde de adımlar attı.
Premier Lig ekibi, daha önce de gündemine aldığı Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için yeniden harekete geçti.
Nottingham Forest’ın Fenerbahçe karşılaşması için İstanbul’a gelen yetkilileri, Barış Alper Yılmaz’ın transferi konusunda Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldi.
Takvim’in haberine göre, İngiliz kulübü ile Galatasaray arasında yapılan temaslarda olası transferin şartları detaylı şekilde ele alındı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, 2000 doğumlu milli oyuncuyla ilgili nihai kararını sezon sonunda vereceğini İngiliz tarafına bildirdiği ifade edildi.
Galatasaray cephesi, Süper Lig ve Avrupa arenasında kritik bir süreçten geçilirken transfer iddialarının takımın odağını bozmasını istemiyor. Galatasaray cephesi, Barış'ı sezon başında Suudi Arabistan'ın Neom kulübüne satmamıştı.
