Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni!

Magazinden Başkanlığa Hızlı Geçiş

Siyasetle uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece magazin sayfalarında boy gösteren Lal Denizli’nin, onlarca liyakatli aday varken bir gecede Çeşme Belediye Başkanı yapılması, CHP içindeki “eş-dost-ahbap” ilişkisinin en somut örneği olarak nitelendirildi.

Belediye Arazileri Bir Bir Satılıyor

İddialara göre Lal Denizli yönetimi, Çeşme’nin en değerli kamu arazilerini ve belediyeye ait arsaları hızla elden çıkarıyor. Halkın malı olan alanların, iş dünyasının “açgözlü” isimlerine peşkeş çekildiği vurgulanıyor.

Eski Sevgiliye ‘Kritik’ İhale ve Toplantılar

Lal Denizli’nin, 2017 yılında magazin haberlerine konu olan eski sevgilisi Bilal Dilek’e ait olan Swissotel’de belediyenin kritik görüşmelerini gerçekleştirmesi büyük tepki topluyor. Çeşme’nin geleceğinin halkın içinde değil, lüks otel odalarında ve eski gönül bağları üzerinden şekillendirildiği ifade ediliyor.

Ankara’dan Gelen Güçlü Lobi

Lal Denizli’nin bu koltuğa oturmasında CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın yoğun kulis faaliyetlerinin etkili olduğu belirtilirken; Mehmet Ağar ve Adnan Polat gibi isimlerle olan yakın aile dostluklarının da “rant belediyeciliği” iddialarını güçlendirdiği söyleniyor.

Hizmet Yok, Şov Var

Belediye makamında köpeğiyle pozlar veren Denizli’nin, Çeşme’nin can çekişen altyapı sorunlarına çözüm üretmek yerine imaj çalışmalarına ağırlık verdiği belirtiliyor. İlçenin altyapısı dökülürken, belediye kaynaklarının kimlere aktarıldığı sorusu hala cevap bekliyor.

Medya Ambargosu

Çeşme’de yaşanan bu talan ve peşkeş iddialarının, CHP’ye yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından görmezden gelinmesi ve haberleştirilmemesi ise “Fondaş Medya” gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor.