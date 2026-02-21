  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump, yüzde 10'luk küresel tarife uygulayacağını duyurdu Ortadoğu'da savaş tamtamları çalıyor: BM'den ABD-İran gerilimine "son derece endişeliyiz" çıkışı! Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti Mehmetçik Prizren’de gönülleri fethetti! Tarihi meydanda kardeşlik sofrası! Erdoğan'dan sürpriz iftar! Diplomamı alayım derken yoksulluğun kucağına düştüler! Almanya’da üniversite mezunları kan ağlıyor! 14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk Maduro'yu kaçıran Siyonist uşağı ABD'ye İspanya'dan destek! Delcy Rodriguez için yaptırım hamlesi! Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin
Gündem Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni!
Gündem

Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP’li belediyelerde sular durulmuyor! Gazeteci Engin Balım ve Erdem Atay’ın ifşaatları, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli döneminde ilçenin nasıl bir rant sarmalına sokulduğunu gözler önüne serdi. İşte “Halkçılık” maskesi ardındaki gerçekler:

Magazinden Başkanlığa Hızlı Geçiş

Siyasetle uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece magazin sayfalarında boy gösteren Lal Denizli’nin, onlarca liyakatli aday varken bir gecede Çeşme Belediye Başkanı yapılması, CHP içindeki “eş-dost-ahbap” ilişkisinin en somut örneği olarak nitelendirildi.

 

Belediye Arazileri Bir Bir Satılıyor

İddialara göre Lal Denizli yönetimi, Çeşme’nin en değerli kamu arazilerini ve belediyeye ait arsaları hızla elden çıkarıyor. Halkın malı olan alanların, iş dünyasının “açgözlü” isimlerine peşkeş çekildiği vurgulanıyor.

 

Eski Sevgiliye ‘Kritik’ İhale ve Toplantılar

Lal Denizli’nin, 2017 yılında magazin haberlerine konu olan eski sevgilisi Bilal Dilek’e ait olan Swissotel’de belediyenin kritik görüşmelerini gerçekleştirmesi büyük tepki topluyor. Çeşme’nin geleceğinin halkın içinde değil, lüks otel odalarında ve eski gönül bağları üzerinden şekillendirildiği ifade ediliyor.

 

Ankara’dan Gelen Güçlü Lobi

Lal Denizli’nin bu koltuğa oturmasında CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın yoğun kulis faaliyetlerinin etkili olduğu belirtilirken; Mehmet Ağar ve Adnan Polat gibi isimlerle olan yakın aile dostluklarının da “rant belediyeciliği” iddialarını güçlendirdiği söyleniyor.

 

Hizmet Yok, Şov Var

Belediye makamında köpeğiyle pozlar veren Denizli’nin, Çeşme’nin can çekişen altyapı sorunlarına çözüm üretmek yerine imaj çalışmalarına ağırlık verdiği belirtiliyor. İlçenin altyapısı dökülürken, belediye kaynaklarının kimlere aktarıldığı sorusu hala cevap bekliyor.

 

Medya Ambargosu

Çeşme’de yaşanan bu talan ve peşkeş iddialarının, CHP’ye yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından görmezden gelinmesi ve haberleştirilmemesi ise “Fondaş Medya” gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor.

Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

Gündem

Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!
Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23