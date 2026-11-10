Türkiye’de gördükleri misafirperverlik mest etti: İslam ile şereflenen Çinli çift Muhammed ve Leyla adını aldı

"İLK DEFA TANIŞMAMIZA RAĞMEN YILLARDIR TANIŞIYORMUŞUZ GİBİYDİ": Emekli hemşire Aysel Akgüç, Çin ve Kore dizilerine ilgisi sayesinde bazı kelimeleri bildiğini, ilk tanıştıklarında çiftle kendi dillerinde iletişim kurmaya çalıştığını belirtti. Bir süre İngilizce ve çeviri uygulaması aracılığıyla sohbet ettiklerini anlatan Akgüç, onları evlerinde Türk kahvaltısı yapmaya davet ettiğini söyledi. Çiftin ertesi gün davetlerini kabul ederek evlerine geldiğini aktaran Akgüç, "Aramızda güzel bir enerji oldu. İlk defa tanışmamıza rağmen yıllardır tanışıyormuşuz gibiydi. Birlikte güzel vakit geçirdik. Bize İslamiyet'le ilgili sorular sordular. Ben de meraklı olduklarını görünce onlara Kur'an-ı Kerim hediye ettim. Bunu Müslüman olmaları için değil, kutsal kitabımızı tanımaları için verdiğimi söyledim." dedi. Çiftin hediyeyi inceledikten sonra kendisine mesaj gönderdiğini kaydeden Akgüç, şöyle konuştu: "Bana, 'Senin bize hediye ettiğin kitap bir sanat eseri gibi, çok etkilendik.' diye yazdılar. Çin'e dönünce de Müslüman olmaya karar vermişler. Allah insana hidayeti nasip edecekse bir şeyleri ve birilerini vesile kıldığına inanıyorum. Biz belki buna vesile olmuş olabiliriz. Onların içindeki bu duyguyu, bu coğrafyalarda duydukları ezan sesleri ve insanların cana yakınlığı açığa çıkarmış olabilir. Bizim onlara davranışlarımız, gösterdiğimiz ilgi, alaka ve samimiyet, Müslüman bir ülkede tanıdıkları insanların davranışları mutlaka etkili olmuştur."