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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten COP 31 mesajı: Türkiye sürdürülebilir dünyanın mimarlarından olmaya devam ediyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten COP 31 mesajı: Türkiye sürdürülebilir dünyanın mimarlarından olmaya devam ediyor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten COP 31 mesajı: Türkiye sürdürülebilir dünyanın mimarlarından olmaya devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, küresel iklim zirvesi COP31 için sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Çelik mesajında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir dünyanın mimarlarından olmaya devam ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, küresel iklim zirvesi COP31 için sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

Dünya iklim krizinin eşiğindeyken, Türkiye diplomatik ağırlığıyla masada güçlü yer almasının yanı sıra; sürece yön veren en önemli aktörlerden biri oldu. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir dünyanın mimarlarından olmaya devam ediyor.

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