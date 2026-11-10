Bahar yorgunluğu deyip geçmeyin! Sürekli halsizliğin nedeni bambaşka olabilir

"Bu nedenle bahar aylarında kişinin beslenme alışkanlıklarının ve yaşam biçiminin bir bütün olarak değerlendirilmesi önem taşıyor. Güne dengeli bir öğünle başlamak gün içindeki tokluk ve enerji düzeyinin desteklenmesine yardımcı olacaktır. Yumurta, yoğurt veya peynir ve uygun bitkisel protein kaynakları kahvaltıya eklenebilir, böylece yeterli protein içeren öğünler daha uzun süre tokluk sağlamayacaktır." Bahar aylarında sebze ve meyve çeşitliliğinin artırılmasını öneren Hande Selin Ok, farklı renklerde sebze ve meyvelerin beslenmeye dahil edilmesinin vitamin, mineral, lif ve çeşitli bitkisel bileşenlerin alımını desteklediğini belirtti. Zeytinyağı, ceviz, badem, somon ve sardalya gibi yağlı balıkların yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini ve nar gibi besinlerin de dengeli beslenme içinde yer alabileceğini belirten Ok, özellikle omega-3 yağ asitleri ve polifenoller içeren besinlerin beslenme açısından değerli olduğunu ifade etti. Diyetisyen Ok, "Ne kadar uyursam uyuyayım dinlenemiyorum" veya "Sürekli kendimi yorgun hissediyorum" diyen kişilerin şikayetlerini yalnızca bahar yorgunluğuna bağlamaması gerektiğini vurgularken, demir, B12 vitamini ve folat gibi bazı besin öğelerinin yetersizliğinin de halsizlik ve yorgunlukla ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Ok, uzun süren veya günlük yaşamı belirgin şekilde etkileyen yorgunluk durumunda hekim değerlendirmesinin önem taşıdığını söyledi. Yorgunluk hissedildiğinde çikolata, tatlı veya şekerli içeceklerle hızlı enerji sağlamaya çalışmanın sık yapılan bir hata olduğunu belirten Ok, bunun yerine daha dengeli ara öğünlerin tercih edilmesini önerdi. Meyvenin yoğurtla, bir avuç kuruyemişle ya da başka dengeli bir ara öğün seçeneğiyle birlikte tüketilebileceğini belirten Ok, böylece daha dengeli bir beslenme düzeninin sürdürülebileceğini ifade etti.