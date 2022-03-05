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Gündem Türkiye Başkonsolosluğu "Önemli Duyuru" diyerek uyardı
Gündem

Türkiye Başkonsolosluğu "Önemli Duyuru" diyerek uyardı

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu "Önemli Duyuru" diyerek yayınladığı mesajla Türkiye vatandaşlarını uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 13:24:00 -
Türkiye Başkonsolosluğu "Önemli Duyuru" diyerek uyardı

 Yeni Akit  Ankara 

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu "Önemli Duyuru" diyerek yayınladığı mesajla Türkiye vatandaşlarına uyarıda bulundu.

"Mariupol'de bulunan vatandaşlarımız" başlığı ile yayınlanan mesaj şöyle:

"Halen Mariupol'de bulunan kıymetli vatandaşlarımız.

Kentte bugün 11-17 saatleri arasında sivillerin kenti otobüsle terk edebilmesi için insani ateşkes ilan edildiği açıklanmıştır.

Kendi aracıyla çıkmak isteyenlerin Mariupol- Zaporijya güzergahından 9-16 arasında, araçlarına azami ölçüde sivil alarak ayrılabilecekleri  ilan edilmiştir."

Duyurunun sonunda toplama merkezlerine de yer verilerek vatandaşlar bilgilendirildi.

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