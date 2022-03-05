Türkiye Başkonsolosluğu "Önemli Duyuru" diyerek uyardı
Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu "Önemli Duyuru" diyerek yayınladığı mesajla Türkiye vatandaşlarını uyardı.
Yeni Akit Ankara
Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu "Önemli Duyuru" diyerek yayınladığı mesajla Türkiye vatandaşlarına uyarıda bulundu.
"Mariupol'de bulunan vatandaşlarımız" başlığı ile yayınlanan mesaj şöyle:
"Halen Mariupol'de bulunan kıymetli vatandaşlarımız.
Kentte bugün 11-17 saatleri arasında sivillerin kenti otobüsle terk edebilmesi için insani ateşkes ilan edildiği açıklanmıştır.
Kendi aracıyla çıkmak isteyenlerin Mariupol- Zaporijya güzergahından 9-16 arasında, araçlarına azami ölçüde sivil alarak ayrılabilecekleri ilan edilmiştir."
Duyurunun sonunda toplama merkezlerine de yer verilerek vatandaşlar bilgilendirildi.