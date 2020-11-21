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Spor Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:07:19 -
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
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