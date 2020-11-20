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Spor Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:18:21 -
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.
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