Türkiye Basketbol 1. Ligi
Ligde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Bugün:
18.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
15.00 Semt77 Yalovaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)
16.00 Sigortam.Net-Bornova Belediyespor (Ahmet Cömert)
16.30 BUDO Gemlik-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Gemlik)
29 Kasım Pazar:
14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Ankara Anadolu Basket (Akhisar Belediye)
15.00 Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
16.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Finalspor (Ahmet Cömert)
17.00 Global Connect Travel Düzce-Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)