  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Basketbol 1. Ligi
Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Ligde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:23:41 -
Türkiye Basketbol 1. Ligi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:


Bugün:

18.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

15.00 Semt77 Yalovaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)

16.00 Sigortam.Net-Bornova Belediyespor (Ahmet Cömert)

16.30 BUDO Gemlik-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Gemlik)

29 Kasım Pazar:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Ankara Anadolu Basket (Akhisar Belediye)

15.00 Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Finalspor (Ahmet Cömert)

17.00 Global Connect Travel Düzce-Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia
Gündem

'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksi ısrarı, akıllara 'işin içinde peşkeş mi var?' iddialarını getirmişti. Ankara eski Büyükşehir Bel..
Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Elimizde belgeler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osman Şiban'ın teröristlere yardım ve yataklık yaptığına dair belgeler elimizde var" dedi.

BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar
Dünya

BAE'den Türkiye itirafı! Çalıştıkları 3 ülkeyi açıkladılar

Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı faaliyetlerde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enve..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay