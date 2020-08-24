Türkiye Bankalar Birliği'nden Giresun'daki sel felaketine yönelik tavsiye kararı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların bankalara olan borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman olanağı sağlanması için gerekli kolaylıkların gösterilmesi konusunda üyelerine tavsiye kararı aldı.

TBB'den yapılan duyuruda, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Birliğin yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularının görüşüldüğü aktarılan duyuruda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eş güdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir."



