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Spor Türkiye Badminton Federasyonundan KKTC'deki köy okullarına malzeme desteği
Spor

Türkiye Badminton Federasyonundan KKTC'deki köy okullarına malzeme desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:25:31 -
Türkiye Badminton Federasyonundan KKTC'deki köy okullarına malzeme desteği

ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu, 81 ilde badmintonu yaygınlaştırmak ve köy okullarına destek olmak için başlattığı "Orada Bir Köy Var Uzakta Projesi"ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) taşıyor.

81 ilde, 81 köy okuluna malzeme desteği sağlayan Türkiye Badminton Federasyonunun yeni durağı KKTC'deki köy okulları olacak.

KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ile projeyi yürüten Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, KKTC'deki 10 köy okuluna 40 adet badminton başlangıç raketi, 15 file ve 20 adet okul topu desteğinde bulunacaklarını ifade etti.

KKTC'de başlayacak köy okulları projesinin ilki, yarın saat 17.00'de Aslanköy Parkı'nda düzenlenecek.

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