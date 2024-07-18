Türkiye-Azerbaycan Bloğu Yükseliyor: Hindistan İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!

Güney Kafkasya'da NATO müttefiki Türkiye'nin kilit bir güç olduğunu yazan Hint basını, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı Karabağ zaferi sonrası bölgede yaşanan eksen kaymalarını ele aldı.

Bakü ve Ankara arasında imzalanan Şuşa Deklarasyonu'na atıfta bulunan Hint basını, Ermeni-Rus ilişkilerindeki gerilemeye paralel olarak Türk-Azerbaycan ittifakının güçlendiğine işaret etti.

HİNDİSTAN'DA "ZENGEZUR KORİDORU" KORKUSU

Türkiye-Azerbaycan ittifakın temel hedeflerinden birinin "Zengezur koridoru"nun açılması olduğu dile getirilen yazıda, Türkiye ve Pakistan'ın aktif rol aldığı Güney Kafkasya'daki denge değişiminin Hindistan'ın bölgeyi Rusya ve Avrupa'ya ulaşmak için lojistik merkez olarak kullanma çabalarını engelleyebileceği belirtildi.

INSTC TEHLİKEYE GİRECEK

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'na (INSTC) işaret eden Hint basını, Güney Kafkasya'nın Hindistan'ın bağlantı stratejisindeki önemini arttığını yazdı.

Zengezur koridorunun aktif hale gelmesi durumunda Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesinin uygulanmasının mümkün olmayacağından bahseden Hint basını, "Bu projenin gerçekleştirilmesi, Ermenistan-İran sınırının ortadan kalkmasına ve dolayısıyla Basra Körfezi-Karadeniz projesinin uygulanmasının imkansızlığına yol açacaktır. Dahası, İran-Azerbaycan-Rusya güzergahı da dahil olmak üzere INSTC'yi tehlikeye atmaktadır" ifadelerini kullandı.

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ANKARA-BAKÜ EKSENLİ GÜÇ DENGESİ HİNDİSTAN İÇİN ŞARTLARI ZORLAŞTIRACAK

Hindistan silahlarının Ermenistan'ın savunma sistemine entegre edilene kadar sahada güç dengesinin korunmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapılırken Ermenistan'ın bir başka toprak kaybı ve Ankara-Bakü ekseninin lehine jeopolitik yapılandırmada bir değişiklik Hindistan için şartları zorlaştıracağı kaydedildi.

HİNDİSTAN İÇİN TEK SEÇENEK ERMENİSTAN

Ermenistan ve Hindistan arasındaki askeri-teknik işbirliği anlaşmalarının uygulanmasının yalnızca İran toprakları üzerinden mümkün olduğu değerlendirilen yazıda, "Hindistan silahlarının Ermenistan'a ulaştırılması için alternatif bir rota Orta Asya ülkeleri, ardından Rusya ve Gürcistan üzerinden olabilir. Bu rota lojistiği önemli ölçüde karmaşıklaştırır ve neredeyse imkansızdır. Bugün Tahran, Ermenistan'ın savunma kabiliyetini güçlendirerek mümkün olan bölgedeki güç dengesini yeniden sağlamakla ilgilenmektedir. Bu nedenle, Hindistan ve Ermenistan arasındaki askeri-teknik iş birliği yalnızca etkili ve güvenilir olmakla kalmayıp aynı zamanda tek seçenektir" denildi.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN BLOĞU BASKIN HALE GELİYOR"

Hindistan'ın Güney Kafkasya'daki konumunu güvence altına alacak tek ülkenin Zengezur Koridoru karşıtı politika yürüten İran olduğu belirtilirken yazıda, "Türkiye-Azerbaycan bloğu baskın hale geliyor. Bloğun konumlarını güçlendirmeye yönelik rekabetçi eğilim devam ederse, bölgedeki ulaştırma iletişimleri üzerinde kontrole sahip olan blok kazanan olacaktır. Riskleri azaltmak ve Güney Kafkasya'daki politikasını uygulamak için Hindistan, Hindistan-İran-Ermenistan gibi üçlü formatlar da dahil olmak üzere İran ile iş birliğini genişletmelidir" ifadelerin kullanıldı.