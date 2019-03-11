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Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170 arttı

53 yıldır silahlanma, silahsızlanma ve silah kontrolü ile ilgili araştırmalar yapan uluslararası kuruluş Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı rapora göre, Türkiye silah ihracatını 2009'dan bu yana yüzde 170 arttırdı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:05
Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170 arttı

1966 yılından bu yana silahlanma, silahsızlanma ve silah kontrolü ile ilgili araştırmalar yapan uluslararası kuruluş Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün (SIPRI) bugün yayımladığı rapora göre Türkiye’nin silah ihracatı, 2009 yılından bu yana yüzde 170 arttı.

SIRPI tarafından 5 yıllık periyotlarla derlenen küresel silah ticareti verilerine göre; ABD'nin silah ihracatı 2014-18 arası dönemde yüzde 29 artarken küresel silah ticaretindeki payı yüzde 30’dan yüzde 36’ya yükseldi. Rusya'nın silah ihracatı ise 2014-18 arası dönemde yüzde 17 azaldı.

2014-18 arası dönemde Fransa silah ihracatını yüzde 43, Almanya ise yüzde 13 artırdı. Avrupa Birliği üye ülkelerinin toplam silah ihracatı, 2014-18 döneminde küresel silah ihracatının yüzde 27'sini oluşturdu.

Rapora göre Çin, 2014-18 arası dönemde en büyük beşinci silah ihracatçısı oldu. Çin silah ihracatı 2004-2008 ve 2009-13 arasında yüzde 195 oranında artarken, 2009-13 ve 2014-18 arasında yüzde 2,7 oranında arttı.

Türkiye, Güney Kore ve İsrail'in silah ihracatı, 2009-13 ve 2014-18 arasında sırasıyla yüzde 170, yüzde 94 ve yüzde 60 arttı.

ABD silah ihracatının yarısından fazlası 2014-18 arasında Ortadoğu'ya gitti

SIPRI Silah ve Askeri Harcama Programı Direktörü Dr. Aude Fleurant, ABD’nin dünyanın önde gelen silah tedarikçisi olarak konumunu daha da sağlamlaştırdığını belirterek, “ABD son beş yılda en az 98 ülkeye silah ihraç etti. Bu teslimatlar genellikle savaş uçakları, kısa mesafeli seyir ve balistik füzeler ve çok sayıda güdümlü bomba gibi gelişmiş silahları içeriyor.” diye konuştu.

Ortadoğu'da silah ithalatı son beş yılda neredeyse iki katına çıktı

Orta Doğu'daki devletlerin silah ithalatı 2009-13 ve 2014-18 arasında yüzde 87 arttı ve 2014-18 yıllarında küresel silah ithalatının yüzde 35'ini oluşturdu. Suudi Arabistan, 2014-18 döneminde, 2009-13'e göre yüzde 192 artarak dünyanın en büyük silah ithalatçısı oldu. Mısır, 2014-18 döneminde 2009-13'e göre yüzde 206 daha fazla silah ithalatı yaparak en büyük üçüncü silah ithalatçısı ülke oldu. İsrail, (yüzde 354), Katar, (yüzde 225) ve Irak’ın (yüzde 139) silah ithalatı da 2009-13 ve 2014-18 arasında arttı. Buna karşılık Suriye'nin silah ithalatı yüzde 87 geriledi.

SIPRI Silah ve Askeri Harcama Programı Kıdemli Araştırmacısı Pieter D. Wezeman, “ABD, İngiltere ve Fransa’nın silahları, çatışmaların ve gerginliklerin yaşandığı Körfez bölgesinde yüksek talep görüyor. Rusya, Fransa ve Almanya son beş yılda Mısır’a silah satışlarını çarpıcı bir şekilde artırdı.” ifadelerini kullandı.

Asya ve Okyanusya en büyük ithalatçı bölge olmaya devam ediyor

Asya ve Okyanusya’daki ülkeler, 2014-18 döneminde küresel silah ithalatının yüzde 40’ını aldı, ancak 2009-13’e göre yüzde 6,7 düşüş oldu. Bölgedeki ilk beş silah ithalatçısı ülkeler sırasıyla Hindistan, Avustralya, Çin, Güney Kore ve Vietnam oldu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:05
  1. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü
  2. türkiye silah ihracatı

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