Türkiye, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya hiç kimse buna hazır değil: Sesizce geliyor! Tarih verildi

Küresel ısınmnaya bağlı gelişmeler hız kesmeden etkisini göstermeye devam ediyor. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ise durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya daha henüz hiç kimse buna hazır değil.

Araştırmacılar modelleme hazırladıktan sonra bir tarih ortaya çıkardı. Gezegendeki sıcaklığı 70 dereceye kadar çıkaracak, hiçbirimizin yaşamasına imkan sağlayamayacak. Küs komşunuzla bile vedalaşın.

ARAŞTIRMACILAR TARİH VERDİ

Ne yazık ki, insanlık bu değişiklikler boyunca hayatta kalamayacak gibi gözüküyor. Süper bilgisayarlar kullanılarak önümüzdeki 250 milyon yıl için iklim modellemesi yapan ve geçtiğimiz yıl yayımlanan bir çalışmaya göre, gelecekte Dünya’ya bir kez daha tek bir süper kıta hakim olacak ve bu kıta neredeyse hiçbir memelinin yaşayamayacağı bir yer olacak.

Çalışmanın baş yazarı ve Bristol Üniversitesi Cabot Çevre Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Alexander Farnsworth, yaptığı bir açıklamada “Uzak gelecekte her şey çok kasvetli görünüyor” dedi ve ekledi: “Karbon dioksit seviyeleri şu anki seviyelerin iki katı olabilir. Güneşin de yaklaşık yüzde 2.5 daha fazla radyasyon yayması ve süper kıtanın temel olarak sıcak, nemli tropikal bölgelerde yer alması bekleniyor, bu da gezegenin büyük bir bölümünün 40 ila 70 °C arasında sıcaklıklarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.”

SORUNLAR KATLANARAK DAHA BÜYÜK BİR BOYUT ALACAK!

Pangea olarak bilinen eski süper kıtaya atıfta bulunarak Pangea Ultima olarak adlandırılan yeni süper kıta birden fazla problem oluşturacak. Dünya, sadece mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 50’den fazla olacak CO2 seviyeleriyle başa çıkmak zorunda kalmayacak, Güneş de şu anki durumundan daha sıcak olacak.

Ayrıca, süper kıtanın büyüklüğü bile neredeyse tamamen yaşanmaz olmasına sebep olacak. Kıtanın boyutunun böyle bir etkiye sahip olmasının sebebi kıtasal etki olarak tanımlanıyor. Yani, kıyı bölgelerinin iç bölgelere göre daha serin ve daha nemli olmasına ve yaz ve kış sıcaklıklarının çok daha aşırı olmasına sebep olan durum çok daha büyük bir ölçekte görülecek.

Bütün bunlar bir araya geldiğinde de, her iki uçta da aşırı noktalara ulaşan ancak ortalamada 40-50 santigrat derece olan sıcaklıklar, nadir su ve yiyecek kaynakları ve aşırı nem, memelilerin yaşamasını temel olarak imkansız hale getirecek.

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DÜNYA İÇİN KORKUTUCU TABLO

Belki de daha da kötü bir şekilde bu, en iyi senaryolardan biri olabilir. Çalışmanın hesaplamalarını yöneten Leeds Üniversitesi Dünya Sistem Evrimi Profesörü Benjamin Mills, “CO2’nin bugünkü yaklaşık 400 ppm değerinden, milyonlarca yıl sonra 600 ppm'nin üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi ve devam etti: “Tabi bu hesaplama, insanların fosil yakıtları yakmayı bırakacaklarını varsayıyor, aksi takdirde bu sayıları çok daha erken göreceğiz.”

Çalışma milyonlarca yıl sonrasının Dünyası hakkında korkutucu bir tablo çizerken, yazarlar hemen önümüzdeki sorunları unutmamamız gerektiği konusunda da bir uyarıda bulunuyor. Bristol Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sağlık Araştırma Görevlisi ve makalenin ortak yazarı Eunice Lo, “Mevcut İklim Krizimizi gözden kaçırmamak hayati önem taşıyor, bu kriz insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının bir sonucudur” diye uyarıyor.