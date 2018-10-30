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'Türkiye, Amerika'ya mesaj verdi'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, TSK'nın Fırat'ın doğusundaki YPG mevzilerini bombalamasına ilişkin, "Bu bir uyarı. Hatta Münbiç’te ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan Amerika'ya da dostça bir mesaj" dedi.

30 Ekim 2018 Salı 10:12
'Türkiye, Amerika'ya mesaj verdi'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, "Şimdi sıra geldi Fırat'ın doğusuna" başlığıyla yayımlanan yazısında "Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hâkim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı. TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı" dedi. 

'ABD'YE DOSTÇA BİR MESAJ'

"Bu bir uyarı. Hatta Münbiç'te ayak sürüyen ve kuran YPG/PYD/PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD'ye de dostça bir mesaj" görüşünü dile getiren Çevik, şöyle devam etti:

"PKK, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden davranışlar içinde ve ABD bunlara göz yumuyor. Bundan Rusya ve İran bile rahatsız. Türkiye bu mesajları Afrin'de de verdi ve gereğini yaptı. Şimdi artık gözler Münbiç ve Fırat'ın doğusunda." 

İLK OPERASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamandan beri işaret ettiği ve 'Darmadağın edeceğiz' dediği, Fırat'ın doğusuna ilk operasyon geçen pazar günü gerçekleştirildi.

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:12
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