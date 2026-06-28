Başkan Erdoğan'dan yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, sanal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

YUSUF TAVASLI KİMDİR?

Yusuf Tavaslı kimdir, Yusuf Tavaslı, 1935 yılında Denizli‘nin Tavas ilçesinde Gümüşdere köyünde doğmuştur. 1950 yılında İstanbul‘a gelmiştir. 1962 senesine kadar hafızlık dersleri almış ve 1962 yılında icazetini almıştır.

Yusuf Tavaslı, Tavaslı Yayınları’nın kurmuş, aynı kapak modelini farklı renklerde tasarlayarak Tam Namaz Hocası, Tam Dua Kitabı, Mealli Yasin-i Şerif ve benzeri dini kitaplarla, Pamuk Yayınevi’nden çıkan kitaplar ile beraber 10 milyon adet kitap basmıştır ve Türkiye’nin satış rekorlarını kırmıştır.