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Yine alkol yine trafik terörü! Cezalar yeteriz mi kalıyor?

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Yine alkol yine trafik terörü! Cezalar yeteriz mi kalıyor?

Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Yine alkol yine trafik terörü! Cezalar yeteriz mi kalıyor?

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Olgun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. (23) isimli şahsın idaresindeki 26 AOM 530 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara doğru yöneldi.

#2
Foto - Yine alkol yine trafik terörü! Cezalar yeteriz mi kalıyor?

Toplam 105 bin TL trafik cezası yazıldı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı belirlendi.

#3
Foto - Yine alkol yine trafik terörü! Cezalar yeteriz mi kalıyor?

Sürücüye 65 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza yazıldı. İlk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların iyi durumda oldukları öğrenildi.

#4
Foto - Yine alkol yine trafik terörü! Cezalar yeteriz mi kalıyor?

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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