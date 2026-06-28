Yine alkol yine trafik terörü! Cezalar yeteriz mi kalıyor?
Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay, dün Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Olgun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. (23) isimli şahsın idaresindeki 26 AOM 530 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara doğru yöneldi.
Toplam 105 bin TL trafik cezası yazıldı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı belirlendi.
Sürücüye 65 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza yazıldı. İlk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların iyi durumda oldukları öğrenildi.
Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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