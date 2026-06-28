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Yerel Elazığ’da görüntülendi! Et yiyen dev çekirge
Yerel

Elazığ’da görüntülendi! Et yiyen dev çekirge

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Elazığ'da görülen dev etçil çekirge büyük şaşkınlık oluşturdu. İlk kez böyle bir türle karşılaştığını belirten vatandaş, yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiğini öğrendi. Görüntülenen çekirge daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Elazığ’ın merkeze bağlı Kumla köyünde bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti.

İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

Dev çekirge şehri şaşırttı!
Dev çekirge şehri şaşırttı!

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Dev çekirge şehri şaşırttı!

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