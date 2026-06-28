Sıcaklıklar sebebiyle trafik ışıkları eridi

Avrupa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika ve Danimarka son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Bazı şehirlerde ise aşırı sıcaklar nedeniyle trafik ışıkları erimeye başladı.

Avrupa, son yılların en etkili sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor.

Birçok ülkede termometreler rekor seviyelere ulaşırken, aşırı sıcaklar nedeniyle sağlık uyarıları peş peşe geliyor.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunurken, orman yangını riskinin de kritik seviyeye yükseldiği bildiriliyor.

ALMANYA'DA AŞIRI SICAK ALARMI: YANGIN RİSKİ ARTTI, ULAŞIMDA AKSAMA UYARISI YAPILDI

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini artırırken, ülke son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı yerlerde ise 42 dereceye ulaştığını bildirdi.

Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerinde seyrederken, uzmanlar sıcak hava dalgasının Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Köln Belediyesi, kent merkezindeki bazı park ve meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye aldı, vatandaşların kullanımı için serinleme ve içme suyu noktalarının sayısını artırdı.

DWD VE SAĞLIK OTORİTELERİNDEN UYARILAR

DWD ile sağlık makamları, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, fiziksel aktivitelerini sabah ve akşam saatlerinde yapmaları, doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları ve yalnız yaşayan risk grubundaki kişileri kontrol etmeleri tavsiye edildi.

YOLCULARA GECİKME UYARISI

Aşırı sıcakların demir yolu altyapısını da etkileyebileceği uyarısında bulunan Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşabilecek deformasyonlar nedeniyle bazı hatlarda gecikme ve sefer değişiklikleri yaşanabileceğini duyurdu.

Şirket, belirli tarihler için alınan biletlerde ücretsiz iptal ve tarih değişikliği hakkı tanındığını belirterek, yolculara seyahat öncesinde sefer bilgilerini kontrol etmelerini önerdi.

ORMAN YANGINI RİSKİ EN ÜST SEVİYELERDE

DWD, özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde orman yangını riskinin en yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi. Yetkililer, sıcak ve kurak hava nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve araçların kuru otların üzerine park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Sıcak hava nedeniyle göl ve nehirlere yönelenlerin sayısındaki artışın ardından cankurtaran kuruluşları da boğulma vakalarında artış yaşandığını belirterek, özellikle akıntılı nehirlerde ve gözetimsiz sularda yüzülmemesi çağrısı yaptı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar spor organizasyonlarını da etkiledi. Frankfurt'ta düzenlenen Ironman Avrupa Şampiyonası'nın parkuru güvenlik gerekçesiyle kısaltıldı. Organizatörler, sporcular için ek su ve sağlık istasyonları oluşturdu.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonunun ilerleyen saatlerinden itibaren Almanya'nın batısı ve güneybatısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına beklendiğini, ancak yağışların sıcaklıklarda yalnızca kademeli bir düşüş sağlayacağını belirtti.

Bilim insanları, Avrupa'da son yıllarda daha sık ve daha şiddetli görülen sıcak hava dalgalarının iklim değişikliği nedeniyle belirgin şekilde güçlendiğine işaret ediyor.

AVUSTURYA'DA HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU 39,1 DERECEYLE KIRILDI

Avusturya Meteoroloji Kurumuna göre, aşırı sıcaklar, özellikle ülkenin doğusunda etkisini artırarak sürdürüyor.

Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinin yanı sıra Yukarı Avusturya eyaletinin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceye yakın seyrediyor.

Ülkede haziran ayına ait 38,6 santigrat derecelik sıcaklık rekoru, 39,1 santigrat dereceyle aşıldı. Önceki rekor, 2013'te Aşağı Avusturya'da ölçülmüştü.

Öte yandan, ülkede Ağustos 2013'te kaydedilen 40,5 santigrat derecelik rekorun da aşılması ihtimali bulunuyor.

VİYANA'DA "SERİNLEME ALANLARI" OLUŞTURULDU

Ülkede aşırı sıcakların en yoğun hissedildiği bölgelerden başkent Viyana'da, özellikle yaşlılar, kronik hastalar, evsizler ve düşük gelirli kesimler için çeşitli önlemler alındı.

Viyana Belediyesi, kentin 20 bölgesinde vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği "serinleme alanları" oluşturdu. Klima ile 20-24 derece arasında tutulan bu alanlarda ücretsiz içme suyu, oturma alanları ve internet erişimi sağlanıyor.

Belediye ayrıca, kent genelinde yeni içme suyu çeşmeleri ve su püskürtme sistemleri kurarak vatandaşların serinlemesine imkan sağlamaya çalışıyor.

Avusturya Kızılhaçı da yaz boyunca başkentte kurduğu iki "Serinleme Merkezi"nde vatandaşlara ücretsiz serinleme imkanı sunuyor.

TRAFİK IŞIKLARI ERİDİ, YOLLAR ZARAR GÖRDÜ

Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu.

Rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, sadece günlük yaşamı değil altyapıyı da ciddi şekilde etkilemeye başladı.