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Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor!

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Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor!

Karaman Güldere köyü, köklü tarihi, doğal güzellikleri ve kanyonuyla havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

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Foto - Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor!

Karaman merkeze 37 kilometre uzaklıkta bulunan Güldere köyü, ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor. Ernek mevkiindeki kaynaktan doğan ve Karaman Ovası'na can veren Gödet Barajı'nın ana kaynağını oluşturan dere de doğaseverleri cezbediyor. Yaz ayları ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek, kamp ve piknik yapmak amacıyla bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

#2
Foto - Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor!

"TAM BİR SAKLI CENNET" Ailesiyle birlikte kanyonda piknik yapmaya gelen Ahmet Uslu, Güldere'nin yöre için önemli bir doğal güzellik olduğunu belirterek, "Karaman merkezde oturuyorum. Ailemle birlikte geldim. Hafta sonu bizim için güzel oluyor.

#3
Foto - Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor!

Sıcak havalarda buz gibi suda serinlemek için Karaman'ın güzel noktalarından biri de burası. Burası Gödet diğer adıyla Güldere diye de biliniyor. Ortasından su akıyor, her taraf yemyeşil.

#4
Foto - Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor!

Kuraklığın ortasında burası tam bir saklı cennet. Vadinin arasından sular akıyor, içi ağaçlarla ve yeşilliklerle dolu. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Hafta sonu ailecek gelinebilecek, kamp yapılabilecek bir yer." dedi.

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