  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'daki LGBT skandalına valilik 'dur' dedi: Sapkınların barı kapatıldı Ümit Özdağ’ın yalanları yine elinde patladı! İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın sığınmacılar hakkındaki asılsız iddialarını resmi verilerle çürüttü Eski Bakan'dan çarpıcı tespit! Şimdiye dek hiç bu kadar aşağılanmadık Feodalizm Avrupa'ya geri döndü! Kıdemsizlere fırın kıdemlilere yayla Bitik CHP okeye dönüyor! Hortumcu Mahmut konuştu kimse iplemedi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz Villa başına haraç, meclis üyelerine zarfla ‘kara para’ maaş! CHP’li şile Belediyesi’nde milyonluk soygun! Ticaret Bakanlığından gurbetçilere ve yolculara rahat nefes aldıran açıklama! Gümrükten geçişte her yolcu için muafiyet limitleri belli oldu CHP’li belediyenin toplamadığı çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı Sosyal medyada büyük beğeni topladı! Mezuniyet töreninde muhteşem konuşma
Gündem Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!
Gündem

Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!

Yeni Akit'in gururla hedef alarak dikkat çektiği İstanbul sokakalrındacamilerde türlü rezillikleri yaşatmak isteyen LGBT’li pedofili sapıkları taşıyan Atlantis kruvaziyer turuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından LGBT’li sapkınları taşıyan tur gemisinin Türkiye rotasından çıkarıldığı öğrenildi.

Yeni Akit'in gururla hedef alarak dikkat çektiği İstanbul sokakalrındacamilerde türlü rezillikleri yaşatmak isteyen LGBT’li pedofili sapıkları taşıyan Atlantis kruvaziyer turuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından LGBT’li sapkınları taşıyan tur gemisinin Türkiye rotasından çıkarıldığı öğrenildi.

Sapık Atlantis kruvaziyer organizasyonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özel bilgiye göre, "Mediterranean Gay Cruise 2026" adıyla duyurulan LGBT'li sapıkları taşıyan turun Türkiye ayağına yönelik tepkilerin ardından geminin İstanbul ve Kuşadası programı rotadan çıkarıldı.

Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle yapılması planlanan turda İstanbul'un 8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde rota içinde gösterilmesi kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Atlantis Events'in duyurduğu programda Türkiye'den Kuşadası ve İstanbul durakları yer alıyordu. Şirketin tanıtımlarında İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğinin LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun parçası gibi sunulması dikkat çekmişti.

Akit'in özel haberiyle kamuoyuna taşınan skandal program, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

 

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Çok sayıda kullanıcı, İstanbul'un böyle bir organizasyonun tanıtım malzemesi yapılmasına sert tepki gösterdi. Paylaşımlarda, Türkiye'nin aile yapısı, toplumsal hassasiyetleri ve İstanbul'un tarihi mirası vurgulandı.

Tepkilerde, yetkililere çağrı yapılarak organizasyonun Türkiye ayağının yeniden değerlendirilmesi istendi.

 

İSTANBUL'UN TARİHİ MİRASI KULLANILMIŞTI

Atlantis Events'in İstanbul tanıtımında Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Boğaz turu, Yerebatan Sarnıcı, Karaköy ve Taksim gibi noktaların öne çıkarılması eleştirilerin odağına yerleşmişti.

İstanbul'un dini ve kültürel mirasının, sapkın LGBT odaklı bir organizasyonun reklamında kullanılması kamuoyunda rahatsızlık oluşturdu.

 

TÜRKİYE PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Gelen tepkilerin ardından geminin Türkiye rotasından çıkarıldığı öğrenildi. Böylece Scarlet Lady'nin Kuşadası ve İstanbul programının uygulanmayacağı belirtildi.

Trans öğretmen rezaletinde tepkiler sonuç verdi: LGBT dostu sapık da müdür de kovuldu
Trans öğretmen rezaletinde tepkiler sonuç verdi: LGBT dostu sapık da müdür de kovuldu

Gündem

Trans öğretmen rezaletinde tepkiler sonuç verdi: LGBT dostu sapık da müdür de kovuldu

İçi tamamen LGBT'li sapıklarla dolu gemi İstanbul'a geliyor! İstanbul halkı çocuklarınızı koruyun!
İçi tamamen LGBT'li sapıklarla dolu gemi İstanbul'a geliyor! İstanbul halkı çocuklarınızı koruyun!

Gündem

İçi tamamen LGBT'li sapıklarla dolu gemi İstanbul'a geliyor! İstanbul halkı çocuklarınızı koruyun!

İstanbul'daki LGBT skandalına valilik 'dur' dedi: Sapkınların barı kapatıldı
İstanbul'daki LGBT skandalına valilik 'dur' dedi: Sapkınların barı kapatıldı

Gündem

İstanbul'daki LGBT skandalına valilik 'dur' dedi: Sapkınların barı kapatıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Allah'ın izniyle ülkemizde, milletimizle gurur duyuyoruz. İstanbul gibi kutsal topraklarımızın tarihi ve kültürel mirası LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun reklamında kullanılmasına hepimiz karşıyız. Yeni Akit’in haberi ile kamuoyunda oluştu tepkiler, Allah'a şükür doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. İnsanların çocuklarımızın ve değerlerimizin geleceği konusunda hassas olduklarını görmek beni umutlandırdı. Bu tür organizasyonlara karşı direnişimiz devam edecek. Ülkemizde milli değerlerimize sahip çıkmalı, İslam'ımızı korumalıyız.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23