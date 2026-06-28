Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!

Yeni Akit'in gururla hedef alarak dikkat çektiği İstanbul sokakalrındacamilerde türlü rezillikleri yaşatmak isteyen LGBT’li pedofili sapıkları taşıyan Atlantis kruvaziyer turuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından LGBT’li sapkınları taşıyan tur gemisinin Türkiye rotasından çıkarıldığı öğrenildi.

Sapık Atlantis kruvaziyer organizasyonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özel bilgiye göre, "Mediterranean Gay Cruise 2026" adıyla duyurulan LGBT'li sapıkları taşıyan turun Türkiye ayağına yönelik tepkilerin ardından geminin İstanbul ve Kuşadası programı rotadan çıkarıldı.

Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle yapılması planlanan turda İstanbul'un 8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde rota içinde gösterilmesi kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Atlantis Events'in duyurduğu programda Türkiye'den Kuşadası ve İstanbul durakları yer alıyordu. Şirketin tanıtımlarında İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğinin LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun parçası gibi sunulması dikkat çekmişti.

Akit'in özel haberiyle kamuoyuna taşınan skandal program, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Çok sayıda kullanıcı, İstanbul'un böyle bir organizasyonun tanıtım malzemesi yapılmasına sert tepki gösterdi. Paylaşımlarda, Türkiye'nin aile yapısı, toplumsal hassasiyetleri ve İstanbul'un tarihi mirası vurgulandı.

Tepkilerde, yetkililere çağrı yapılarak organizasyonun Türkiye ayağının yeniden değerlendirilmesi istendi.

İSTANBUL'UN TARİHİ MİRASI KULLANILMIŞTI

Atlantis Events'in İstanbul tanıtımında Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Boğaz turu, Yerebatan Sarnıcı, Karaköy ve Taksim gibi noktaların öne çıkarılması eleştirilerin odağına yerleşmişti.

İstanbul'un dini ve kültürel mirasının, sapkın LGBT odaklı bir organizasyonun reklamında kullanılması kamuoyunda rahatsızlık oluşturdu.

TÜRKİYE PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Gelen tepkilerin ardından geminin Türkiye rotasından çıkarıldığı öğrenildi. Böylece Scarlet Lady'nin Kuşadası ve İstanbul programının uygulanmayacağı belirtildi.