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Dünya Rusya'yla yakınlaştı, Fransa ile ilişkilerini kopardı
Dünya

Rusya'yla yakınlaştı, Fransa ile ilişkilerini kopardı

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Rusya'yla yakınlaştı, Fransa ile ilişkilerini kopardı

Burkina Faso, eski sömürgeci gücü Fransa ile diplomatik ilişkileri kesti. Cuma günü ulusal televizyonda okunan açıklamada, "Burkina Faso hükümeti, ulusal ve uluslararası kamuoyuna, Fransa ile diplomatik ilişkileri bugünden, 26 Haziran 2026'dan itibaren kesme kararı aldığını bildirir." denildi.

Burkina Faso, eski sömürgeci gücü Fransa ile diplomatik ilişkileri kesti. Cuma günü ulusal televizyonda okunan açıklamada, "Burkina Faso hükümeti, ulusal ve uluslararası kamuoyuna, Fransa ile diplomatik ilişkileri bugünden, 26 Haziran 2026'dan itibaren kesme kararı aldığını bildirir." denildi.

Eylül 2022'deki darbeyle iktidara gelen Yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki askeri hükümet Fransa'ya karşı bir politika izliyor. Bu doğrultuda cunta yönetimi Rusya ile yakın ilişkiler kuruyor.

Televizyonda yapılan açıklamada hükümet, Fransa'yı ülkenin çıkarlarına karşı hareket etmekle suçladı.

İletişim Bakanı Gilbert Ouedraogo, "Karşılıklı saygı, karşılıklı güven, içişlerine karışmama ilkesine ve ulusal egemenliğe saygı temelinde ilişkileri geliştirmek için gerekli temel şartlar mevcut değildir." dedi.

 

Ouedraogo, kararın Paris ile ilişkilerin gözden geçirilmesinin ardından alındığını söyledi. Fransa'yı, "yıkıcı ağlara ve ülkeyi ve Sahel'i yasa boğan teröristlere verdiği aktif destekle açıkça ortaya çıkan neo-sömürgeci emellere sahip olmakla" suçladı.

Ocak ayında Burkina Faso'daki siyasi partiler askeri hükümet tarafından resmen feshedilmişti. Hükümet ayrıca partilerin tüm varlıklarına el koymuştu.

Burkina Faso ordusu, sivillere yönelik etnik temizlik dahil savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebilecek ihlallerde bulunmakla suçlanıyor.

Burkina Faso'daki yönetim, 2022'deki darbe öncesinde Fransa ile yakın ilişkilere sahipti ve sivillere yönelik ihlaller Fransa ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriliyordu.

Darbenin ardından Rusya ile yakınlaşan yeni yönetimin sivillere yönelik ihlalleri de devam etti. Sahadaki Fransız askerlerinin yerini de Rus güçleri aldı.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Ahmet

Fransa'nın Burkina Faso'da neo-sömürgeci politikalarla hareket ettiği ve teröristlere destek vererek ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı açıkça ortaya çıkmış. Bu durum karşısında Burkina Faso'nun Fransa ile diplomatik ilişkilerini koparma kararı alması hem haklı hem de takdire şayan bir adımdır. Rusya ile yakınlaşmak, ulusal egemenliği savunmak ve halkın çıkarlarını korumak gibi önemli adımları atmaktan çekinmemek gerekir. Allah bu ülkenin üstüne rahmet eylesin ve İslam'a hizmet eden liderlerin hakimiyetinde olmasını nasip etsin.
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