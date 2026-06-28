Bakan müjdeyi verdi! İstanbul'da bir ilk olacak: TOKİ'den 15 bin kiralık konut!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. Bakan Kurum, konutların teslim tarihini de açıkladı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan "Ev Sahibi Türkiye" kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra TOKİ, 15 bin konutu vatandaşlara kiralık olarak sunmaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kentte kira fiyatlarının düşürülmesi amacıyla hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesi için yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, teslim tarihini açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDE YENİDEN İNŞA SÜRÜYOR

Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda konuşan Bakan Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'ye doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak ise 150 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşattığını söyledi.

Hatay'da 153 bin konutun teslim edildiğini belirten Kurum, Kahramanmaraş'ta on binlerce konut ve iş yerinin tamamlandığını, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Kilis'te de vatandaşların güvenli konutlarına yerleştirildiğini belirtti..

Kurum, Türkiye'nin afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, "Bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken, Türkiye artık afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır." diye konuştu.

SOSYAL KONUTLARDA YENİ HEDEF 500 BİN KONUT

Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini ve yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuştuğunu belirten Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle ilerlediklerini belirten Kurum, kura süreçlerinin tamamlandığını ve birçok projede temellerin atıldığını ifade ederek, "İnşallah 2027 Mart ayında anahtarları teslim etmeye başlayacağız." dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ERTELENEBİLECEK BİR MESELE DEĞİLDİR"

Şehirlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Kurum, bu sürecin zorunluluk olduğunun altını çizdi.

"Kentsel dönüşüm bir tercih değildir. Kentsel dönüşüm bir lüks değildir. Kentsel dönüşüm ertelenebilecek bir mesele hiç değildir." diyen Kurum, hedeflerinin yalnızca riskli binaları yenilemek olmadığını söyledi.

Kurum, "Hedefimiz yalnızca riskli yapıları yenilemek değildir. Bizim hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda daha güvenli, daha dirençli, daha çevreci ve daha yaşanabilir şehirler inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

KİRALIK SOSYAL KONUTLAR EYLÜLDE TESLİM EDİLECEK

İlk kez İstanbul'da uygulanacak kiralık sosyal konut modelinin kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayında da kiralık konutlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal konutlarımızla hem vatandaşımızı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz hem de deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam yuvalara kavuşturuyoruz."

BÜYÜKŞEHİRLER ÖNCELİK OLACAK

Bakan Kurum'un yaptığı daha önceki açıklamalara göre büyükşehirlerin öncelikli olması beklenen proje ilk etapta İstanbul'da hayata geçirilecek. Bunun için hem İstanbul'da hem Avrupa hem de Anadolu yakasında 15 bin sosyal konut belirlenecek.

Modelin, ilerleyen süreçte tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor.

KURA ÇEKİMİ OLACAK MI?

Bakan Kurum, açığa satış sisteminin aksine İstanbul'da kiralık konut projesinin belirli kontenjanlara ayrılacağını ve kura çekiminin yapılacağını söyledi.

KİMLERE KONTENJAN VERİLECEK?

İhtiyaç sahibi ailelerin başvuru yapmasıyla sürecin başlayacağının altını çizen Bakan Kurum, "Düşük, dar gelir vatandaşlarımız. Gerçekten geçinme zorluğu çeken vatandaşlarımız. Efendim kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz." dedi.

Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.

KİRA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Kurum'un açıklamasına göre bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek ya da evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak. Böylece daha çok kişinin bu fırsattan faydalanması sağlanacak.

TOKİ HANGİ İLÇELERDE KONUT KİRALAYACAK?

Milyonlar tarafından merakla beklenen kiralık konutlar için Bakan Kurum ilk kez ilçe adı açıkladı. Kiralık konutlar için ilçe adı veren Kurum, "Mesela Ataşehir'de bile vereceğiz. 15 bin kiralık konut 3 yıl içerisinde tamamlanacak. 15 bin vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olarak, devletimizin kiracısı olarak raiş bedelinin yarısının altında bir bedelle orada uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullandı.

KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?

Kira fiyatlarının piyasa koşullarının altında olması öngörülüyor. Hesaplamada:

Hane geliri

Bölgesel kira ortalamaları

Enflasyon oranı

gibi kriterler dikkate alınacak. Kira artışlarının da belirli bir üst sınırla (örneğin enflasyona endeksli) yapılması planlanıyor.

SATIŞ OLMAYACAK

Bu sistemde konutlar satılmayacak, sadece kiralanacak. Hak sahiplerinin konutları başkasına devretmesi veya alt kiraya vermesi büyük ölçüde sınırlandırılacak. Amaç, sistemin suistimal edilmesini engellemek.

KİRA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Kurum, TOKİ kiralık konut fiyatlarının yarı yarıya olacağını belirtiyor. Bu doğrultuda, İstanbul'da ortalama kira bedelinin 20 bin TL ila 40 bin TL olduğu varsayıldığında, kiralık sosyal konutlarda aylık kira:

2+1 daire için yaklaşık 10.000 – 20.000 TL

1+1 daire için yaklaşık 8.000 – 15.000 TL

olması bekleniyor.

İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konut için aylık taksitlerin 7.300 – 11.000 TL olacağı düşünüldüğünde ise TOKİ kiralık konut fiyatlarının bu rakamlara daha yakın olması da muhtemel.