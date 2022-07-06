Türkiye Akdeniz Oyunları’nda kaçıncı oldu kaç madalya aldı?
Cezayir’de düzenlenen 19.Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’nin kaçıncı olduğu, kaç madalya aldığı merak konusu oldu. Peki, Akdeniz Oyunları’nda Türkiye kaçıncı oldu?
Cezayir’de gerçekleştirilen 19.Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’nin kaçıncı olduğu merak konusu.
Türkiye Akdeniz Oyunları’nda kaçıncı oldu kaç madalya aldı?
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların son gününde milliler 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Türkiye, 11 günün sonunda, 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz toplam 108 madalya elde ederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Akdeniz Oyunları tarihinde ilk sırada yer alamayan Türkiye, 1963 Napoli, 2013 Mersin'den sonra üçüncü kez organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Oran'da, İtalya 48 altın, 50 gümüş ve 61 bronz toplam 159 madalyayla birinci olurken, üçüncülüğü ise 21 altın, 24 gümüş ve 36 bronz toplam 81 madalya kazanan Fransa elde etti.
Gün gün madalya sayısı
Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:
İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.
Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.
Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.
Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.
Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.
Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.
Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.
Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.
Onuncu gün: 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz.
On birinci gün: 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz.