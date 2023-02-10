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Yaşam Türkiye ağlıyor! Saatler 04.17'de durdu
Yaşam

Türkiye ağlıyor! Saatler 04.17'de durdu

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sebebiyle, saatler 04.17'de durdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 10:29:00 -

Depremin vurduğu Adıyaman’da, saatler depremin olduğu an olan 04.17’de durdu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en büyük hasarın oluştuğu illerden birisi olan Adıyaman’ın simgelerinden Saat Kulesi’ndeki saatler 04.17’de durdu. Saat Kulesi’ndeki saatler o kötü anın göstergesi olarak kavşakta öylece kaldı.

Yıkıcı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem insanları evinden ve sevdiklerinden etti. Bir diğer taraftan depremde yıkılan binaların enkazlarında çalışma sürüyor. Depremin 5'inci gününde canlı kişilere ulaşma ümidiyle çalışılırken, öbür taraftan enkaz altındaki cansız bedenler de çıkarılıyor.

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