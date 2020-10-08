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Ekonomi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu
Ekonomi

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Victor Harrison: - "Türkiye ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında üst düzey bir iş birliği geliştireceğiz" - "Kıta’daki istikrarın arttırılması ve kalkınmanın sağlanması açısından Türkiye, büyük gayret sarf etti. Tüm bu çabalar neticesinde, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ortaklık büyüdü, derinleşti ve çeşitlendi"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:23:09 -
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Victor Harrison, “Türkiye ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında üst düzey bir iş birliği geliştireceğiz.” dedi.

Harrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye’nin 2008 yılında Afrika Birliği tarafından stratejik ortak olarak ilan edildiğini hatırlatan Harrison, bu tarihten itibaren ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

Harrison, Afrika Birliği 2063 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’nin Türkiye tarafından desteklenmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin Afrika’nın entegrasyonunu güçlendirmek adına Afrika Birliği’nin oynadığı rolü takdir ettiğini söyledi.

Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasında Türkiye’nin büyük çaba gösterdiğini aktaran Harrison, “Kıta’daki istikrarın arttırılması ve kalkınmanın sağlanması açısından Türkiye, büyük gayret sarf etti. Tüm bu çabalar neticesinde Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ortaklık büyüdü, derinleşti ve çeşitlendi.” diye konuştu.

- "Afrika kıtasının spesifik ihtiyaçlarına yönelik adımlar atacağız"

Victor Harrison, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticarette düşüş yaşandığını belirtti.

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na 26 Afrika ülkesinden 21 bakan ve bakan yardımcısının katıldığını aktaran Harrison, Forum’da pandemi sonrası ekonomik toparlanmaya yönelik fikir alışverişinin yapıldığını kaydetti.

Harrison, Türkiye ve Afrika arasında ticareti büyütmek için atılacak adımların Forum’da görüşüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Ticari ilişkilerin normal seyrine dönmesini bekliyoruz. Buradaki amacımız süreci destekleyebilmek ve kolaylaştırabilmek. Forumun buna çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sağlık, e-ticaret, yatırım ve kadın liderliği konuları öncelik alanlar olarak ortaya çıkıyor. Kurumsal iş birliğimizi farklı alanlarda da gerçekleştireceğiz. Böylece Afrika kıtasının spesifik ihtiyaçlarına yönelik adımlar atacağız.”

2021 yılında İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu gerçekleştirilmesini arzuladıklarını dile getiren Harrison, “Türkiye ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında üst düzey bir iş birliği geliştireceğiz. Sürekli ikili diyalogdan yanayız. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında kurumsal düzeyde iş birliğini ve dayanışmayı destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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