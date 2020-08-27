  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirmeleri Ankara toplantısı yapıldı
Aktüel

Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirmeleri Ankara toplantısı yapıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin: - "Bir kriz olduğunda en çabuk hareket eden, teşkilatlanan, inisiyatif kullanan bir milletiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:48:20 -
Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirmeleri Ankara toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bir kriz olduğunda en çabuk hareket eden, teşkilatlanan, inisiyatif kullanan bir milletiz." dedi.

Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirmeleri Ankara Toplantısı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ve 25 ilçe kaymakamı katıldı.

Ankara Valisi Şahin, sunumlardan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin afetler coğrafyasında bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye hem deprem hem sel hem diğer afetler noktasında risk taşıdığı gibi teknolojinin hızla gelişmesiyle başka risklerle de karşı karşıya. Bunlar öngörülen risklerdir ve ona göre de çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu.

Afet planlamasında görev alan kişilerin görevlerini özümsemelerinin önemine değinen Şahin, şunları söyledi:

"Fakat iftiharla söyleyebilirim ki bizim belki afet planları yapılmasında, okunmasında ve onun özümsenmesinde birçok eksiğimiz, rehavet noktalarımız var ama bir kriz olduğunda, bir kaos olduğunda en çabuk hareket eden, en çabuk teşkilatlanan ve en fazla inisiyatif kullanabilen bir milletiz."

Deprem literatüründe, depremin ardından ilk 72 saat profesyonel yardım gelmeyeceğinin ön görüldüğüne dikkati çeken Şahin, herkesin bu süre içinde kendisini, ailesini ve komşularını kurtarmaya yetecek kadar teknik bilgi sahibi olması gerektiğini bildirdi.

Ankara Valisi Şahin, deprem risk haritasında "açık sarı" görülen Ankara'nın ciddi deprem riski altında olan illerin destek ili olduğunu da kaydetti.

AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise yaptığı sunumda AFAD'ın Ulusal Risk Azaltma Programı, afet ve acil durum yönetim süreci, Cumhurbaşkanlığının başlattığı Afete Hazır Türkiye Projesi ve AFAD gönüllülük faaliyetleri gibi konularda bilgi verdi.

Ankara İl Afet Müdürü Soner Tüter'in de AFAD öncesi ve sonrası çalışmalar hakkında bilgi sunduğu program sonunda AFAD Başkan Yardımcısı Taşkın, Vali Şahin'e, hediye olarak deprem çantası sundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma im..
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı
Dünya

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ya..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı