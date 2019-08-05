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Türkiye, acil tıpta oyun kurucu oldu

Acil tıp alanında 40 yıllık tecrübesiyle Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye, dünyada rol model oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:32
Türkiye, acil tıpta oyun kurucu oldu

Acil tıp alanında 40 yıllık tecrübesiyle Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye, dünyada rol model oldu.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof.Dr. Başar Cander, acil tıp tecrübelerinin artık dünyada birçok ülke tarafından model olarak alındığını belirterek, bu alanda oyun kurucu haline geldiklerini söyledi. Doğuda Avrasya Acil Tıp Birliği, kuzeyde de Baltık ve Karadeniz Acil Tıp Birliği kuruldu.


Türkiye, bir çok ülkenin acil tıp hizmetlerini kurgulayarak bu alanda liderlik yapıyor. En son olarak Türkiye, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Çin’in katılımıyla Özbekistan’ın başkenti Taşkent’de imzalanan protokol ile acil tıp konusunda yeni bir yapılanmaya gidildi. Prof.Dr. Başar Cander, Avrasya Acil Tıp Birliği olarak imzalanan bu protokolle oluşturulan yapılanma hakkında bilgi verirken, “Buralarda ortak bir acil tıp yapılanması kuruluyor. Türkiye modeli oraya örnek oluyor ve bu konuda işbirliği sağlanıyor. Bundan sonra acil tıp konusunda, bu ülkelerde ortak bir program ,ortak bir çalışma içine girilecek. Türkiye’deki tecrübelerimizi onlara aktarmaktan çok mutlu olacağız. Taşkent’te imzalanan bu sözleşme ile Türkiye artık acil tıpta oyun kurucu pozisyonuna gelmiştir” dedi.


Gurur duyuyoruz


Türkiye olarak tıbbın birçok alanında görülemeyen başarının acil tıp alanında görüldüğünü belirten Cander, “İşte Rusya Hindistan ,Çin, Kazakistan, Özbekistan ile başladığımız bu yol giderek genişleyecek. Bu ülkelere rol model olacak, yönetici pozisyonunda bir durumdayız. Bizim için çok gurur verici bir şey. Özbekistan Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Taşkent’te imza töreni yapıldı ve çalışmalara başlandı. Bu şekilde dünyada acil tıp alanına yeni bir pencereden bakmayı istiyoruz. Beraber olduğumuz ülkeler dünya nüfusunun çok büyük bir çoğunluğunu teşkil ediyor. Burada Türkiye’nin rolü çok önemli. Türkiye ilk defa böyle bir oyun korucu rolde” dedi.


40 yıllık tecrübemizi aktarıyoruz


Başar Cander, işbirliği içinde oldukları bu ülkelerde acil tıp modellerin tam olarak kurgulanmış olmadığını bildirerek, “Çoğunda acil tıp uzmanlığı yeni yeni başlamış. Onlar acil tıp uzmanlığı eğitiminin nasıl olacağını bizden alıyorlar ve acil tıp uzmanlığında yapılanma nasıl olur konusunda tecrübelerimizden yararlanıyorlar. MeselaRusya’ da acil tıp uzmanlığı yok. Acil servislere ancak ambulansla gidebiliyorsunuzama orada yapılacak müdahaleler bizim burada oluşturduğumuz tecrübe ve yöntemlerden farklı . Doğu bloğu ülkelerinin acil tıp konusunda bazı istisnalar dışında ekolleri oluşmamış. Böyle olunca bizim 30-40 yıl önce başladığımız süreci bunlar yeni başlatmakta. Biz de oraya hoca gönderiyoruz, onlar da bize talebe gönderecek, böylece acil tıp hizmetlerini kurgulayacağız" diye konuştu. O ülkelerde yapılan acil müdahale yöntemlerinin de kendilerine geri dönüşüm kazandırdığını ifade eden Cander, "Biz de onların geleneksel tıbbındaki bazı tecrübeleri, uygulamaları pozitif yönde alarak kendi uygulamalarımızı geliştirmiş oluyoruz. Böylece bu modelleri bizimkilerle sentezleyerek yeni modeller oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.


Avrupa’nın birçok ülkesinden ilerideyiz


Cander, bu çalışmalarla bilimsel açıdan dünya çapında söz sahibi olmak istediklerini vurgulayarak “Amerika’dan sonra en güçlü acil tıp yapılanması Türkiye’de. Biz, birçok Avrupa ülkesinin önündeyiz. Bu alanda çok ciddi sayıda profesörümüz, doçent ve acil uzmanımız var. Bunlar fedakarlık isteyen bir süreç içerisinde oluştu. Şimdi bir ülkenin bu sayıya ulaşmak için 30 yıl uğraşması lazım. Şu anda Almanya’da bir tane acil tıp profesörü yok çünkü acil tıp ekolüne çok geç girdiler.Bu işte ilerleyen Amerika buekolleri doğuya ihraç etmeye çalışıyor ama bizim onlarla olan bağımız bizi farklı bir yere getiriyor. Türkiye bu alandaki tekelleşmenin de önüne geçmiş oluyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:32
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