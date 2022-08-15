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Spor Türkiye 898.'si bakın kimin futbolcusu!
Spor

Türkiye 898.'si bakın kimin futbolcusu!

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS eşit ağırlık sınavında Türkiye 898.'si olduktan sonra hukuk fakültesine gideceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 22:56:00 -
Türkiye 898.'si bakın kimin futbolcusu!

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS eşit ağırlık sınavında Türkiye 898.'si olduktan sonra hukuk fakültesine gideceği öğrenildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "YKS 2022'de eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Kağan Moradaoğlu, tam burslu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kopenhag kafilesinde yer alıyor

Moradaoğlu, Karadeniz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Danimarka'ya giden kafilesinde yer alıyor.

 

 

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