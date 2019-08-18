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Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünya lideri

Türk fındığı, kirazı, inciri ve kayısısı lezzeti ve kalitesi ile dünyaya yayılıyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:33
Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünya lideri

Türk fındığı, kirazı, inciri ve kayısısı lezzeti ve kalitesi ile dünyaya yayılıyor. Türkiye fındık, kiraz, incir, kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor.


Dünyada fındık üretiminin yüzde 67’sini, kirazın yüzde 26’sını, incirin yüzde 27’sini ve kayısının yüzde 23’ünü tek başına sağlayan Türkiye, bu ürünlerin üretiminde dünyada birinci sırada yer alıyor. Fındık, kiraz, incir ve kayısıdan 2,17 milyar dolar ihracat geliri elde eden Türkiye’de yıllara göre değişmekle birlikte bir yılda ortalama 500 bin ile 750 bin ton arasında fındık üretiliyor. Bu rakam dünya fındık üretiminin yüzde 67’sine denk geliyor. Türkiye, Eylül 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında 1,4 milyar dolarlık fındık ve fındık mamulleri ihracatı yaptı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 306 bin ton ile dünya incir üretiminin yüzde 27’sini karşılayan Türkiye, bu ürünün kuru ve taze olarak ihracatından 286 milyon dolarlık döviz girdisi elde etti.


627 bin tonluk üretimle dünya kiraz üretiminin de yüzde 26’sını gerçekleştiren ve 162 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye’de kayısı üretimi ise 750 bin ton ile 985 bin ton arasında değişiyor. Kayısı ihracatından da 294 milyon dolarlık gelir elde edildi. Böylece sadece fındık, kiraz, incir ve kayısı ihracatından 2018 yılında 2,17 milyar dolarlık döviz girdisi sağlandı.


Türkiye, üretiminde dünyada birinci olduğu fındık, kiraz, incir, kayısının yanı sıra ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuzda ikinci; mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve hıyarda üçüncü; ceviz, zeytin, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biberde ise dördüncü sırada bulunuyor.


Türkiye’nin tarımsal üretim bakımından Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 16 yılda tarımsal milli gelirimiz 37 milyar liradan 213,4 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde meyve üretimi 13,3 milyon tondan 22,3 milyon tona, sebze üretimi 25,8 milyon tondan 30 milyon tona, tarla bitkileri üretimi 58 milyon tondan 64,4 milyon tona çıktı. Toplam bitkisel üretimimiz 98 milyon tondan 117 milyon tona yükseldi. Üretimdeki bu artış ihracatımıza da olumlu yansıyor. 2002 yılında 3,7 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımız, 2018 yılında 17,7 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor. Sadece bu üründen toplam 2,17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik. 20 üründe ise dünyada ilk dört içerisinde yer alıyoruz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:33
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