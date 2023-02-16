Türkiye 258. saatteki mucizeyi konuşuyor! Bakan Koca'dan 'Hoş geldin Neslihan' paylaşımı

Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında 258'inci saatte sağ çıkarılan Neslihan Kılıç'la ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Hoş geldiniz Neslihan Hanım" ifadeleriyle o anları paylaştı.

Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depreminde umutları yeşerten bir haber geldi. Depremin 258'inci saatinde AFAD koordinesinde bir çok ekibin ortak yaptığı çalışmada 2 çocuk annesi Neslihan Kılıç'a ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla genç kadın çöken Ebrar Sitesi Z Bloktaki enkazdan sağ olarak çıkarılarak ambulansa alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da, Neslihan Kılıç'ın sağ kurtarılmasını "258’inci saatte bir hayatı daha kazandık. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Sizin için elimizden geleni yapacağız" ifadeleriyle paylaştı.