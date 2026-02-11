Türkiye 2500 DEAŞ’lı vatandaşını Irak’tan istedi mi? Irak Adalet Bakanı cevapladı...

Irak Adalet Bakanı Halid Şivani, Suriye’den getirilen DEAŞ’lıların durumu, yargılama süreçleri ve yabancı uyrukluların iadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DEAŞ üyelerinin nakil ve Irak’taki tutukluluk masraflarının Uluslararası Koalisyon tarafından üstlenildiğini belirten Şivani, “Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat teşkilatımız aracılığıyla ilgili devletlerden, Irak’ta tutulan vatandaşlarını geri almalarını talep ediyoruz” dedi.

Tutukluların Bağdat’ta belirlenen özel bir cezaevine yerleştirildiğini vurgulayan Şivani, Irak dışından getirilen DEAŞ’lıların nasıl yargılanacağına dair soruyu şöyle cevapladı: "DEAŞ uluslararası bir terör örgütüdür ve Irak’ta işlediği suçlar herkesin malumudur. Irak yasalarına göre, DEAŞ’a üye olmak tek başına bir suçtur ve cezası müebbet hapistir. Yargılama süreçleri için özel bir yargı ekibi oluşturuldu."

DEAŞ’LI KAÇ TÜRK VATANDAŞI VAR

Kamuoyunda Türkiye’nin 2 bin 500 vatandaşını geri istediği yönündeki iddiaları yalanlayan Şivani, “Şu ana kadar getirilenler arasında Türkiye vatandaşı olanların sayısı sadece 165’tir. Gelecek gruplarda bu sayının değişip değişmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Ankara ile görüşmeler sürüyor. Eğer bu kişiler Irak içinde bir suç işlememişlerse veya Iraklıları hedef almamışlarsa, iade edilmeleri yönünde bir eğilim var. Bu durum sadece Türkiye için değil, tüm ülkeler için geçerli" ifadelerini kullandı.

5 BİN DEAŞ’LI GETİRİLDİ

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı verilerine göre, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla yaklaşık 5 bin IŞİD üyesi Irak’a nakledildi. Süreç, Ocak 2026’da Suriye güçlerinin daha önce SDG kontrolünde olan bölgelere girmesinin ardından, ABD ordusunun koordinasyonuyla başlamıştı. Toplamda 7.000 DEAŞ şüphelisinin Irak’a getirilmesi planlanıyor. Şvani, getirilenler arasında örgütün "üst düzey yöneticileri" ve "emir" düzeyindeki "çok tehlikeli" isimlerin de bulunduğunu, bu kişilerin yüksek güvenlikli hücrelerde tutulduğunu sözlerine ekledi.