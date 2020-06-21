  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkeli’de şehit yakınları ve gazilere Babalar Günü ziyareti

Sinop’un Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilere ziyaret gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:01:02 -
Türkeli’de şehit yakınları ve gazilere Babalar Günü ziyareti

Sinop’un Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilere ziyaret gerçekleşti.


Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar tarafından ilçedeki şehit babaları ve gaziler ziyaret edildi. Ziyarette Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilerin Babalar Günü kutlanarak hediye takdim edildi. Ziyaretler, ilçeye bağlı köylerdeki şehit babaları ve gazilerin ziyaret edilmesiyle devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı