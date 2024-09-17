Turkcell’den 30. yıla özel büyük çekiliş! Bu fırsat kaçmaz! Togg hediye ediyor!

Turkcell 30’uncu yaşını müşterileriyle birlikte kutlamaya devam ediyor. 16 Eylül-15 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 1.040 Turkcell mağazasından başvuru yapılabilecek çekiliş kapsamında; 3 adet Togg, 5 adet Vespa’nın yanı sıra 3 iPhone 15, 30 Playstation, 30 elektrikli scooter, 200 Samsung tablet ve 30 oyun bilgisayarı Turkcell’lileri ve Turkcell ailesine katılacak yeni müşterileri bekliyor. Turkcell’lilerin 30. yıl çekilişine katılmak için mağazalarda yer alan kampanya katılım ekranından ad - soyad, telefon numarası, il ve ilçe bilgilerini doldurmaları yeterli olacak. Ayrıca her gün yeni bir çekiliş hakkı sağlanacak.

Turkcell olarak, Türkiye’yi cepten ilk alo ile tanıştırdıkları günden bu yana geçen 30 yılda, bir mobil operatör olmanın çok ötesine geçtiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak bu özel seneyi müşterilerimizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. Yılın başından bu yana gigabyte’ları katladık, gençlere avantajlar-fırsatlar sunduk, keyifleri artırdık. Şimdi sırada Büyük 30’uncu Yıl Çekilişi var. Önümüzdeki 90 gün boyunca mağazalarımızdan yapabilecekleri başvuruyla bu heyecanlı çekilişe katılacak tüm müşterilerimize bol şans diliyorum” dedi.