Uzayda veri merkezi hamlesi! SpaceX özelliklerini açıkladı

Paylaşılan bilgilere göre her bir AI1 uydusu ortalama 120 kW, en yüksek seviyede ise 150 kW yapay zeka işlem gücü sağlayacak. Bu kapasitenin, tek bir uydunun günümüzdeki kara tabanlı modern bir sunucu rafına yakın performans verebileceği anlamına geldiği belirtiliyor. AI1 uydularının yüksek işlem gücü, büyük bir platform ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Uyduların tamamen açıldığında yaklaşık 20 metre yüksekliğe ve 70 metre kanat açıklığına ulaşacağı aktarıldı. Bu nedenle fırlatmaların yalnızca SpaceX’in geliştirdiği Starship roketiyle yapılabileceği ifade ediliyor.