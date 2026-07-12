Kilo veremeyenler için Osman Müftüoğlu anlattı: Bu yazda vatandaşların yeni gözdesi oldu ama doğru deği!

İnternet dünyasında her sabah yeni bir sağlık akımıyla uyanıyoruz. herkesin bu yaz en çok tercih ettiği kısa sürede kilo verme vaadiyle dijital platformlarda viral olan içerikler özellikle bu yaz da en popüler pratik çözüm arayanların odağında yer alıyor. Kilo ile ilgili sorunlar bu yaz en dikkat çekici konular arasında yer alırken uzmanlar yaz aylarında alternatif arayanlar için bazı diyetlerin etkili olduğunu belirtiyor ancak yapılacak en doğru şey son günlerde önde gelen en çok konuşulan limon ve kahve karışımı oldu. Peki, sosyal medyanın "yağ yakıcı" olarak pazarladığı bu içecek zayıflatıyor mu? Sağlık dünyasının otorite isimlerinden Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hızla yayılan bu bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyararak konunun bilimsel sır perdesini araladı.