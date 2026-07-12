Kilo veremeyenler için Osman Müftüoğlu anlattı: Bu yazda vatandaşların yeni gözdesi oldu ama doğru deği!
Kilo vermek isteyen vatandaşlar bu yaz tatil tercihlerinde açık ara ilk sıraya yerleşen bu ikili, yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. "Mucize formül" olarak paylaşılan ve milyonlarca kişiyi etkisi altına alan limonlu kahve trendi, tartışmaları da beraberinde getirdi. "Kilonuzu korurken sağlığınızı da ihmal etmeyin" uyarısında bulunan ünlü hekim Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, limonlu kahve trendiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. işte detaylar