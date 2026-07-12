Nefes kesen manzara! Temmuz ayında kış manzarası
Şırnak Uludere'de Kel Mehmet Dağları, temmuz ayında zirvesinde kalan parçalı kar örtüsü ve eteklerindeki yemyeşil yaylalarla adeta nefes kesiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şırnak Uludere'de Kel Mehmet Dağları, temmuz ayında zirvesinde kalan parçalı kar örtüsü ve eteklerindeki yemyeşil yaylalarla adeta nefes kesiyor.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde yükselen Kel Mehmet Dağları, yaz ortasında kar görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Geniş vadileri, doğal su kaynakları ve eteklerinde uzanan Sapaca ile Beyazsu yaylalarıyla öne çıkan Kel Mehmet Dağları, temmuz ayına rağmen zirvesinde bulunan kar örtüsü ve yeşil etekleriyle güzel manzara sunuyor.
Yüksek rakımı, temiz havası ve el değmemiş doğasıyla öne çıkan bu sarp bölge, özellikle yaz aylarında doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Dağların zirvesindeki parçalı kar örtüsü ve yeşile bürünen yamaçlar dronla havadan görüntülendi.
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