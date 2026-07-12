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Kilo veremeyenler için Osman Müftüoğlu anlattı: Bu yazda vatandaşların yeni gözdesi oldu ama doğru deği! Nefes kesen manzara! Temmuz ayında kış manzarası Kışın kar, yazın çiçek beyazı! Sarıkamış kır melikeleriyle kaplandı Anlaşma imzalandı: Medicana iflas eden hastaneyi satın alıyor 400 yıldır hiç değişmedi! 40 derece eğimli yamaçlara yine tonlarca ot seriyorlar En son 'F-35'ler Türkiye'nin hakkı' demişti: Alexander Dugin, Graham'ı kimin öldürdüğünü açıkladı Altın, gümüş ve platin rezervleri onların! Dünya servetinin haritası belli oldu Petrol anlaşması uzasın diye Türkiye'nin kapısında yatıyorlardı: Irak dev rezervleri o ülkeye peşkeş çekecek 'Madem geri adım atacaktık, neden aldık' sözlerine cevap verdi: Türkiye S-400'leri bakın neden almış
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Nefes kesen manzara! Temmuz ayında kış manzarası

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Nefes kesen manzara! Temmuz ayında kış manzarası

Şırnak Uludere'de Kel Mehmet Dağları, temmuz ayında zirvesinde kalan parçalı kar örtüsü ve eteklerindeki yemyeşil yaylalarla adeta nefes kesiyor.

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Foto - Nefes kesen manzara! Temmuz ayında kış manzarası

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yükselen Kel Mehmet Dağları, yaz ortasında kar görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Nefes kesen manzara! Temmuz ayında kış manzarası

Geniş vadileri, doğal su kaynakları ve eteklerinde uzanan Sapaca ile Beyazsu yaylalarıyla öne çıkan Kel Mehmet Dağları, temmuz ayına rağmen zirvesinde bulunan kar örtüsü ve yeşil etekleriyle güzel manzara sunuyor.

#3
Foto - Nefes kesen manzara! Temmuz ayında kış manzarası

Yüksek rakımı, temiz havası ve el değmemiş doğasıyla öne çıkan bu sarp bölge, özellikle yaz aylarında doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Foto - Nefes kesen manzara! Temmuz ayında kış manzarası

Dağların zirvesindeki parçalı kar örtüsü ve yeşile bürünen yamaçlar dronla havadan görüntülendi.

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