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Ekonomi

Turkcell’den 3 yeni şirket

Turkcell katma değerli GSM servislerini işleten bağlı ortaklığı Turkcell’in altında Lifecell Bulut Çözümleri, Lifecell Müzik ve Lifecell TV olmak üzere üç ayrı şirket kurdu.

2020-04-23 11:09:00 -
Turkcell’den 3 yeni şirket

Turkcell’in KAP’a yaptığı açıklamaya göre, şirketler yurtiçi ve yurtdışına radyo ve televizyon yayın hizmeti sunabilecek, internet üzerinden her türlü cihazla son kullanıcıya içerik 
ulaştırabilecek ve bulut hizmetleri sunabilecek. Her bir şirketin 100,000’er lira sermayesi olacak. Turkcell hali hazırda TV+, fizy ve lifebox gibi ürünlerle OTT olarak adlandırılan GSM şebekesinden bağımsız şekilde dijital servis satışı yapıyor.

 

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