Turkcell ve TFF arasında sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Turkcell arasındaki ana sponsorluk anlaşması 2021 yılına kadar uzatıldı. Turkcell ile TFF arasındaki sponsorluk anlaşmasında imzalar dijital olarak atıldı.

Küçükyalı’daki Turkcell Plaza’da gerçekleştirilen imza törenine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile millli futbolcular katıldı. Milli takımlar düzeyinde ilk defa bir imza töreni, sponsor firmanın ev sahipliğinde düzenlenmiş oldu.

A millilere önemli destek

Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Günümüzde güçlü sponsorların desteği çok değerli ve bu nedenle Turkcell ile olan yol arkadaşlığımızı çok önemsiyoruz, bu anlaşmanın milli takımımıza daima artı değer kattığına inanıyoruz” dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise “Milli takımımızın Turkcell olarak her zaman yanında olacağız. Başarıları birlikte kutlayacağız. Sözleşmemiz Türkiye’ye, Türk sporuna ve milli takımımıza hayırlı olsun” dileğinde bulundu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Turkcell’in kurulduğu günden bu yana Türk Sporu’nun en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

İmza töreni fotoğraf çekimi ve karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. Murat Erkan, imzaların atıldığı tableti TFF’ye armağan etti.