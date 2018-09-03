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Turkcell ve Huawei Samsun’da akıllı şehir için işbirliği yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Turkcell ve Huawei ile Akıllı Şehir İşbirliği protokolü imzaladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:19
Turkcell ve Huawei Samsun’da akıllı şehir için işbirliği yaptı

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, işbirliği protokolüne imza attı.

Protokol çerçevesinde Turkcell ve Huawei Samsun’da, akıllı şehir, akıllı ulaşım, akıllı tarım, akıllı sayaç, akıllı park ve benzeri alanlarda ortak işbirlikleri ve teknik çözümler geliştirecek.

Turkcell, projenin uygulanması için gerekli sabit genişband (FBB), mobil genişband (MBB) ve NB-IOT bağlantı hizmetleri ile veri merkezleri vasıtasıyla bulut bilişim hizmetlerini sağlayacak.

Huawei ise proje çerçevesinde akıllı ulaşım, akıllı su ve akıllı park çözümleri de dahil olmak üzere dikey çözümlerin yanı sıra IP ve IT ürünlerinin teminini yapacak.

İmza töreninde Türkçe konuşma yapan Shen, dünya nüfusunun üçte birine hizmet sağladıklarını belirterek, “Türkiye de her şehri ve bölgesiyle Huawei için son derece önemli ülke konumunda” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin dijitalleşmesi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planının bir parçası. Ülkemizde her şey nasıl belediyelerle başladıysa dijitalleşme de şehirlerle başlayacak. Tarımın, su kaynaklarının ve ulaşımın dijitalleşme hamlesi de bugün Samsun’la başlıyor” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:19
  1. Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen
  2. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  3. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin

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